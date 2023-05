Radler unerlaubt auf Staatsstraße: Auto überholt und drängt Opelfahrerin (33) ab

Beim Überholen eines Radfahrers im Teufelsgraben drängte ein unbekanntes Auto am Samstag einen entgegenkommenden Opel ab. Der Opel blieb mit geplatzten Reifen liegen (Symbolbild).

Reifenplatzer im Teufelsgraben

Um im Teufelsgraben einen Radfahrer zu überholen, scherte ein unbekanntes Auto am Samstag zu sehr aus - und zwang eine Opel-Fahrerin zu einem Ausweichmanöver mit Folgen. Weder der Überholer noch der Radler blieben stehen. Und: Der Radler hätte den Radweg benutzen müssen.

Holzkirchen - Besonders Rennradler scheuen manchmal davor zurück, Radwege zu benutzen - sehr zum Ärger von Autofahrern, die das zu unnötigen Brems- und Ausweichmanövern zwingt. Am Samstag (6. Mai) führte eine solche Situation auf der Staatstraße 2573 zwischen Holzkirchen und Otterfing zu einem Unfall mit Reifenplatzer. Zudem ermittelt die Holzkirchner Polizei wegen Unfallflucht.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr am Samstag (6. Mai) gegen 15.50 Uhr eine 33-jährige Frau aus Dietramszell mit ihrem Opel die Staatsstraße 2573 von Holzkirchen in Richtung Otterfing. Ihr entgegen kam ein großer, dunkler Pkw, der in einer lang gezogenen Kurve einen Radfahrer überholte; der Radfahrer, mutmaßlich ein Rennradfahrer, nutzte nicht den direkt daneben verlaufenden Radweg, sondern fuhr auf der Staatsstraße.

Bei dem Überholmanöver überquerte der unbekannte Pkw den Mittelstreifen und kam der Opelfahrerin auf ihrer Fahrspur gefährlich nahe. Die 33-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, was ihr auch gelang. Allerdings stieß der vordere rechte Reifen ihres Opels gegen die Bordsteinkante, wodurch Felge und Reifen erheblich beschädigt wurden. Schaden: etwa 500 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit.

Laut Polizei hatte die Geschädigte noch gehupt, um Radler und Überholer auf ihren Unfall aufmerksam zu machen. Beide konnten oder wollten das Signal aber nicht hören. Weder der oder die Fahrzeugführer/in noch der Radfahrer kehrten zum Unfallort zurück.

Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08024/9074-0 bei der Polizeiinspektion Holzkirchen zu melden.

Im Zusammenhang mit dem Unfall weist die Polizei darauf hin, dass Radfahrer (unabhängig von der Fahrradart) verpflichtend den Radweg benutzen müssen, wenn dieser wie im Teufelsgraben durch ein offizielles Verkehrszeichen gekennzeichnet ist.

