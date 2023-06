Radnetz: Erste Maßnahmen stehen fest

Ein neuer Radweg entlang der Bahngleise Richtung Föching zählt zu den fünf Maßnahmen, die die Gemeinde als erstes anpacken will. Der Marktgemeinderat muss aber noch zustimmen. © Thomas Plettenberg

Holzkirchen will noch fahrradfreundlicher werden. Jetzt hat der Orts- und Verkehrsplanungsausschuss ersten Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept zugestimmt. Unter anderem sind ein neuer Radweg sowie eine Ausweitung der Tempo-30-Zone auf der Roggersdorfer Straße innerorts geplant.

Holzkirchen – Auf dem Weg zu einem autofreieren Holzkirchen setzt die Marktgemeinde nicht erst seit dem Aus für Umgehungsstraßen per Bürgerentscheid auf den Ausbau der Fahrradinfrastruktur: Bereits Anfang 2020 hatte das Institut für innovative Städte im Auftrag der Gemeinde mit der Erstellung einer Netzplanung für den Radverkehr begonnen. Insgesamt 151 Maßnahmen erachten die Experten für sinnvoll, um das Sicherheitsempfinden von Radlern zu erhöhen. Wie Standortförderer Tim Coldewey in der jüngsten Sitzung des Orts- und Verkehrsplanungsausschuss (OVA) erklärte, priorisierte der Runde Tisch „radl- und fußgängerfreundliches Holzkirchen“ diese nun. Demnach sollen fünf Maßnahmen als erstes umgesetzt werden.

Neuer Radweg

Ein bestehender Weg entlang der Bahngleise soll zu einem Rad- und Gehweg ausgebaut werden. Er beginnt an der Rosenheimer Straße auf Höhe des Containerstellplatzes und führt gen Nordosten Richtung Föching über die Einmündung Buchenstraße bis zum Radweg nahe der Eschenstraße. Folgt der Marktgemeinderat der Empfehlung des Orts- und Verkehrsplanungsausschusses, soll der Weg so schnell wie möglich gebaut werden, jedoch erst, wenn der Einbau von Fernwärmeleitungen in diesem Areal abgeschlossen ist.

Roggersdorfer Straße

Am Spielplatz an der Flinspachstraße herrscht bereits Tempo 30. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung soll alsbaldmöglich auf die gesamte innerörtliche Roggersdorfer Straße ausgeweitet werden. „Wir könnten uns auch vorstellen, in diesem Zusammenhang die Kohlstattstraße zu beruhigen“, so Coldewey. Auch bauliche Maßnahmen – etwa Verkehrsinseln – zur Beruhigung der Roggersdorfer Straße sollen geprüft werden.

Areal Haidstraße

Im Areal Haidstraße, St. Joseph-Straße, Marxbauer Straße bestehen bereits Tempo-30-Begrenzungen. „Gefühlt wird aber nicht Tempo 30 gefahren“, sagte Coldewey. Geschwindigkeitsmessungen in diesen Straßen sollen nun Klarheit bringen. Außerdem wollen die Radverkehrsplaner prüfen, ob es möglich ist, hier eine Hauptroute für Radler mit Piktogrammen zu markieren und ob sich durch bauliche Maßnahmen der Verkehr beruhigen lässt.

Heidenweg

Der Heidenweg soll mit Solarlampen, die den Bedürfnissen von Radlern entsprechend gerichtet sind, beleuchtet werden. „Die Lampen funktionieren autark, sie erfordern keine Kabel oder Tiefbaumaßnahmen“, erklärte Coldewey. Sensoren aktivieren die Lampen, sodass sie nur dann angehen, wenn ein Radler vorbeifährt und sich anschließend wieder abschalten. Außerdem wollen die Radexperten den Heidenweg mit grün-weißen Schildern als Radroute kennzeichnen. Die als gefährlich geltende Einfahrt in den Heidenweg in Föching soll mithilfe von Piktogrammen sicherer werden.

Großhartpenning

Die Wirkung weißer Randmarkierungen wollen die Experten auf dem Radweg entlang der B13 Richtung Großhartpenning testen. Coldewey verspricht sich davon eine bessere Sichtbarkeit des Wegs im Dunkeln, vor allem, wenn entgegenkommende Autos nicht abblenden.

Reaktion OVA

Der OVA nahm die Vorschläge wohlwollend auf – und empfiehlt dem Gemeinderat, ihnen zuzustimmen. Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) betonte, dass der Anteil von Radlern am Gesamtverkehr in Holzkirchen schon jetzt bei 16 Prozent liege – und damit über dem bayernweiten Schnitt von elf Prozent.

Hubert Müller (FWG) betonte die Wichtigkeit eines Radwegs Großhartpenning- Kurzenberg. Coldewey erwiderte, dass dieser ab 2024 im Radwege-Ausbauplan berücksichtigt sei und ab da gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt realisiert werden könne.

