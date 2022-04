Radschutzstreifen in Holzkirchen erneuert

Von: Daniel Krehl

Deutlich sichtbar ist jetzt der Radschutzstreifen an der Industriestraße in Holzkirchen. © Thomas Plettenberg

Sie waren schon kaum mehr sichtbar und konnten somit ihrer Funktion, Radfahrern etwas mehr Sicherheit zu bieten, kaum mehr nachkommen: die Radlstreifen in Holzkirchen. Nach entsprechender Kritik hat die Gemeinde reagiert.

Holzkirchen An den vergangenen Tagen wurden die Markierungen – hier an der Industriestraße im Gewerbegebiet – aufgefrischt. In welchem Umfang dies insgesamt geschah, konnte das Rathaus auf Anfrage nicht beantworten.

Hintergrund ist die Beschwerde eines Holzkirchners, der sich vor allem mit der Rad fortbewegt. Er hatte kritisiert, dass die Radschutzstreifen, unter anderem an der Frühlingstraße kaum mehr sichtbar seien und für Radler zur Gefahr werden könnten. Mehr als ein Jahr lang hatte er immer wieder bei der Gemeinde auf eine Ausbesserung gedrängt. Immer wieder wurde er vertröstet (wir berichteten). Jetzt endlich hat es geklappt.

