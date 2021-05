Rechts vor links missachtet: Kollision in Holzkirchen

In der Frühlingstraße Holzkirchen ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild)

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt missachtete, ist es am Mittwochnachmittag in Holzkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Holzkirchen – Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 25-Jährige aus Otterfing gegen 15 Uhr mit ihrem Dacia die Marienstraße. An der Einmündung in die Frühlingstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei missachtete sie allerdings die geltende Vorfahrtsregelung (rechts vor links) und fuhr in die Frühlingsstraße ein, ohne auf den Verkehr von rechts zu achten.

Prompt kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Touran einer 39-Jährigen aus Holzkirchen. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge blieben zwar fahrbereit, der Sachschaden summiert sich aber auf etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 0 80 24 / 9 07 40.

ag