Regens Wagner eröffnet modernen Neubau

Engagiert für Menschen mit Handicap: Fabian Hartmann (l.) und Andreas Kotter-Morawiec stehen auf einer der drei Terrassen des Neubaus der Förderstätte. Fehlt nur noch der Rasen, der schon gesät ist. © Stefan Schweihofer

Die Förderstätte von Regens Wagner in Erlkam ist ein Ort des Lernens für Menschen mit Handicap. Jetzt steht ihnen dafür ein moderner Neubau zur Verfügung, den Interessierte bei einem Tag der offenen Tür kennenlernen können.

Holzkirchen – Es riecht nach frischer Farbe in den hellen Fluren des Neubaus. Die Büros sind noch nicht fertig ausgestattet, und der gerade erst gesäte Rasen vor dem Gebäude keimt noch nicht: Erst seit Kurzem ist das einstöckige Bauwerk in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Förderstättengebäude auf dem weitläufigen Gelände von Regens Wagner in Erlkam in Betrieb. Kommenden Freitag, 14. Juli, wird es feierlich gesegnet.

Die Architekten vom Münchner Büro Haindl und Kollegen sowie die Freisinger Landschaftsarchitekten Welsch und Egger haben den neuen Baukörper und die Freianlagen so geplant, dass sie sich unauffällig in das bestehende Ensemble einfügen. Der Neubau stellt – wenngleich ein frei stehendes Haus – eine Erweiterung der bestehenden Förderstätte dar. „Wir haben durch den Neubau keine zusätzlichen Plätze für Menschen mit Behinderung geschaffen, sondern können den Menschen, die wir bereits fördern, jetzt mehr Raum bieten“, erklärt Andreas Kotter-Morawiec, Bereichsleiter der Förderstätte.

Bisher mussten sich 44 Erwachsene mit geistiger Behinderung und/oder körperlichen Beeinträchtigungen ein Gebäude teilen beziehungsweise waren in ein anderes Haus ausgelagert. Die meisten von ihnen wohnen in der Einrichtung in Erlkam – die Förderstätte besuchen sie tagsüber. „Sie ist der zweite Lebensbereich der Menschen hier“, sagt Kotter-Morawiec. Während ein Teil der Bewohner in einer Behindertenwerkstätte arbeitet, richtet sich die Förderstätte an jene, die der Arbeit in einer Werkstatt nicht oder noch nicht nachgehen können. „Ziel ist, sie hier zu einer Beschäftigung in einer Werkstatt zu befähigen“, so Kotter-Morawiec. Nicht jeder der zum Teil schwer beeinträchtigten Menschen erreiche dieses Ziel. „Dennoch können auch sie neue Kompetenzen entwickeln“, so Kotter. Außerdem sorgen die Heilerziehungspfleger in der Förderstätte dafür, dass bestehende Fähigkeiten der ihnen anvertrauten Menschen erhalten bleiben.

Förderstätte litt unter Platzmangel

Bisher hatte die Förderstätte sechs Gruppen mit jeweils sieben bis acht Personen. „Das war eine Herausforderung“, sagt Kotter, „nicht zuletzt, weil es eng war.“ Das Rangieren mit Rollstühlen war schwierig, Rückzugsräume fehlten, der Lärmpegel war zuweilen hoch. Manchmal mussten die Therapeuten mit ihren Klienten im Gruppenraum arbeiten – jetzt stehen ihnen dafür separate Räume zur Verfügung. Auch die Heilerziehungspfleger können diese für einzelpersonenbezogene pädagogische Maßnahmen oder für die Arbeit in Kleingruppen nutzen.

Außerdem ermöglicht der Neubau mit seinen drei neuen Gruppenräumen – ein jeder verfügt über einen direkt angeschlossenen Ruheraum – die Bildung einer siebten Gruppe, bei gleichbleibender Gesamtpersonenzahl. Dazu kommt ein Arbeitsraum für die Mitarbeiter, in dem sie sich auf die Planung der pädagogischen Maßnahmen sowie das Schreiben von Berichten konzentrieren können. Es gibt Lagerräume, Abstellplätze für Rollstühle, behindertengerechte Sanitärräume und ein Pflegebad.

Blick in einen der neuen Gruppenräume, in denen Menschen mit Handicap individuelle Förderung erfahren. © Stefan Schweihofer

Fachkräfte gesucht

Der Neubau, der im April 2021 begann, kostet 3,4 Millionen Euro. Mehr als 1,6 Millionen davon stemmt die Regens-Wagner-Stiftung Erlkam. Der Freistaat Bayern beteiligt sich mit mehr als 1,4 Millionen. Die restlichen Mittel steuern der Bezirk Oberbayern (238 700 Euro) und die Aktion Mensch (110 000 Euro) bei.

Viel Geld – das letztlich auch eine Investition in ein attraktives Arbeitsumfeld ist: Regens Wagner sucht für Erlkam derzeit elf Fachkräfte. Denn zwölf freie Wohnheimplätze können nicht an Menschen mit Behinderung vergeben werden, weil das Personal fehlt. „Unser Team ist außerordentlich engagiert, weshalb wir den Betrieb auch bei krankheitsbedingten Ausfällen gut am Laufen halten können“, sagt Regens-Wagner-Gesamtleiter Stefan Glaser. Zusätzliche Mitarbeiter wären eine Entlastung für das Personal.

Auch aus diesem Grund findet einen Tag nach der Segnung des Neubaus ein Tag der offenen Tür statt: „Wir wollen damit den einen oder anderen auf uns aufmerksam machen“, sagt Fabian Hartmann, Bewerbungsmanager bei Regens Wagner. Gleichzeitig möchte die Einrichtung mit dem Tag der offenen Tür ein Fest feiern. „Dafür ist es nach Corona höchste Zeit“, sagt Hartmann.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 15. Juli 2023, von 10 bis 16 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich einen Eindruck von Regens Wagner in Erlkam 15 in Holzkirchen zu machen. Es finden Führungen statt sowie ein Programm, in dessen Rahmen die inklusive Alpen-Rockband „Das rote Motorrad“ spielt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.