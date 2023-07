Regens Wagner weiht Neubau in Erlkam ein

Teilen

Stimmungsvolle Segnung im Grünen: (v.l.) Ilse Aigner, Olaf von Löwis und Zweite Bürgermeisterin Birgit Eibl waren unter den Gästen. Die Segnung nahm Pfarrer Rainer Remmele (mit weißem Hemd und Krawatte) vor. © STS

Menschen mit und ohne Behinderung haben am Freitag gemeinsam die Segnung des Neubau der Förderstätte von Regens Wagner in Erlkam gefeiert. Ein Gebäude am Rand der Gemeinde – und doch in der Mitte der Gesellschaft.

Holzkirchen – „Wir alle brauchen lebenswerte Räume, in denen wir gut und gern leben können“, betonte Pfarrer Rainer Remmele bei der Segensstunde zur Eröffnung des Neubaus der Förderstätte in Erlkam. Solche Räume fielen freilich nicht vom Himmel, so der Geistliche Direktor und Vorsitzende des Stiftungsvorstands von Regens Wagner, der zusammen mit Seelsorgerin Sabine Lutje und Pastoralreferent Richard Siebler den Festakt leitete. „Wir müssen sie jeden Augenblick gestalten“, ergänzte er im Kreis von Bewohnern, Mitarbeitenden und Ehrengästen, die am Freitag bei strahlendem Sonnenschein auf der Wiese nahe der Förderstätte zusammen gekommen waren.

Wenngleich der Neubau für 45 Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen Anlass der Feier sei, so sei dieser darüber hinaus ein Symbol für den Raum, den man diesen Menschen in der Gesellschaft zugestehe. Deshalb komme es nun darauf an, was die Menschen vor Ort aus dem Neubau machten, so Remmele. Er zitierte Bibelstellen, die verdeutlichen, was einen Ort ausmacht, an dem Menschen aufblühen können. Ein Blick in die Runde und über die Wiese zu den Terrassen, von denen aus jene die Feier erlebten, die nicht unmittelbar dabei sein konnten, unterstrich seine Worte.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ließ es sich nicht nehmen, persönlich zur Segnung zu kommen. Sie sagte: „Wir schätzen unglaublich, was sie in dieser Einrichtung für die Menschen tun. Das ist gelebte Teilhabe und Integration.“ Aigner betonte, wie wichtig Zugehörigkeit, die Möglichkeit zur Entfaltung und Akzeptanz seien. Wie Remmele unterschied sie zwischen den Räumen, die man hier gebaut habe und die eine Bereicherung darstellten und dem sozialen Raum, den man hier nun den Menschen geben könne. In Form von Zuwendung und Zeit. Sie rücken damit in die Mitte der Gesellschaft. Doch nicht nur die Geförderten profitieren von dem Neubau, so Aigner. Auch für die Fördernden habe man einen attraktiven Arbeitsplatz geschaffen. Mit einem „herzlichen „Vergelt’s Gott“ dankte Aigner allen Beteiligten und erbat „Gottes Segen für alle Menschen, die hier leben und wirken können.“

Architekt Georg Dordea vom Münchner Büro Haindl und Kollegen ließ die Meilensteine des Baus Revue passieren, dessen Herausforderung darin bestand, einen neuen Baukörper in ein bestehendes Umfeld zu integrieren. 2016 sei die Erweiterung in Abstimmung mit dem Bezirk Oberbayern beschlossen worden, 2019 habe man die Baugenehmigung erhalten, 2021 konnte die Vergabe abgeschlossen werden und zum Jahresende der Bau beginnen. Allen daran Beteiligten dankte Dordea für die konstruktive Zusammenarbeit.

Remmele griff dies auf und betonte, dass die große Summe von 3,4 Millionen Euro gerechtfertigt sei, wenn man schaue, was damit bewirkt werden könne. „Die Zinsen sind in diesen Räumen gut angelegt.“ Ehe er ans Büffet lud, hob er die enge Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde hervor. „Holzkirchen ist Erlkam und Erlkam ist Holzkirchen.“ Zwar genieße man hier Individualität, lebe aber nicht in einer abgekapselten Sonderkultur.

Dieses Miteinander brachte auch Birgit Eibl (FWG) zum Ausdruck. „Wir sind froh, dass ihr hier seid, dass es euch gibt“, so die stellvertretende Bürgermeisterin.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 15. Juli, lädt Regens Wagner nach Erlkam 15 zum Tag der offenen Tür. Von 10 bis 16 Uhr können sich Interessierte nicht nur das neue Gebäude anschauen. Es gibt Führungen sowie ein Programm, in dessen Rahmen auch die inklusive Alpen-Rockband „Das rote Motorrad“ spielt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.