Reifen löst sich auf Autobahn: Fahrer selbst mitschuld, sagt Gericht

24000 Euro wollte ein Mann von einer Werkstatt in Holzkirchen, weil sein getunter Mercedes nach dem Reifenwechsel ein Rad verlor. Doch er hatte die Radmuttern nicht mehr selbst nachgezogen.

Holzkirchen– Wie das Landgericht in einer Pressemitteilung erklärt, hatte der Kläger im April 2017 bei dem beklagten Reifenhaus einen Reifenwechsel an seinem auf getunten, 830 PS starken Mercedes Modell 63 AMG durchführen lassen. Drei Tage und etwa 100 Kilometer später löste sich das linke Hinterrad, als der Mann gerade mit etwa 130 km/h auf der A 99 in Richtung München fuhr. Er brachte das Auto noch unter Kontrolle, es kam aber zu Sachschäden.

Die Vollkaskoversicherung des Klägers übernahm gut 13 000 Euro. Der Mercedes-Fahrer wollte aber weitere 23 900 Euro vom Reifenhaus, weil dieses die Reifen nicht fachgerecht montiert habe: für Transportkosten zur Tuning-Werkstatt, Fahrtkosten für die Abholung, gut 9000 Euro als Nutzungsausfallkosten sowie eine Wertminderung. Die Werkstatt lehnte ab: Sie habe den Kläger bei der Abholung mündlich und schriftlich darauf hingewiesen, dass nach 50 Kilometern die Radmuttern nachzuziehen seien.

Die 10. Zivilkammer des Landgerichts München II hat nun dem Kläger einen Betrag von 5200 Euro zugesprochen, die Klage aber im Übrigen abgewiesen. Das Gericht hat nach ausführlichen Zeugenvernehmungen und Sachverständigengutachten eine Haftung des Reifenhauses grundsätzlich bejaht. Diese habe die Radmuttern entweder nicht hinreichend festgezogen oder den Sitz nicht ausreichend kontrolliert. Die volle Summe, die der Mercedes-Fahrer einzuklagen versuchte, erkannte der Vorsitzende Richter Marcus Preißinger allerdings nicht an.

Zunächst einmal standen nach Ansicht des Gerichts dem Kläger nur 7520 Euro Schadenersatz zu. Einen Nutzungsausfall für den Mann, der während der Reparaturzeit ein anderes Firmenfahrzeug nutzte, lehnte das Gericht ab. Eine Wertminderung beim Weiterverkauf konnte der Kläger nicht beweisen. Und schließlich sah die Zivilkammer ein doch erhebliches Mitverschulden (30 Prozent) beim Kläger, der trotz der Hinweise die Radmuttern nicht noch mal kontrollierte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

