Rentenberatung: Gemeinden in der Pflicht?

Angehende Ruheständler haben bei der Beantragung der Rente oftmals viele Fragen. Ehrenamtliche Rentenberater der Deutschen Rentenversicherung sowie Rathäuser unterstützen sie dabei. © stockfour

Die Rente kommt nicht automatisch. Um Bezugsberechtigten bei der Antragstellung zu helfen, fordert die FWG eine kommunale Rentenstelle im Holzkirchner Rathaus. Der Bedarf ist riesig, der Aufwand auch.

Holzkirchen/Hausham – Horst Haug kennt die Finessen bei der Beantragung von Renten, egal ob Alters-, Waisen-, Witwen- oder Erwerbsunfähigenrente. Seit 33 Jahren hilft der Haushamer ehrenamtlich und landkreisweit bei der Antragstellung, der Kontenklärung und beim Einlegen eines Widerspruchs.

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung in der Deutschen Rentenversicherung hatte den gelernten Maschinenschlosser zum Rentenberater berufen. Regelmäßige Schulungen des Versicherungsträgers halten den scharfsinnigen 78-Jährigen auf dem aktuellen Stand.

Ehrenamt quasi in Vollzeit

Auch Mitarbeiter von Gemeindeverwaltungen können diese Schulungen besuchen, denn angehende Ruheständler stellen ihren Rentenantrag nicht nur direkt beim Versicherungsträger, sondern auch in Rathäusern. Ob die Kommunen dazu verpflichtet sind und welche Tätigkeiten im Service der Rentenantragsannahme inbegriffen sind, ist umstritten. Der Aufwand ist jedoch enorm, weshalb Gemeindeverwaltungen gern an Ehrenamtliche wie Horst Haug verweisen.

Sein profundes Wissen und Engagement sind für sie eine große Entlastung: In einem Zeitraum von drei Monaten bearbeitet Haug eigenen Angaben zufolge rund 200 Rentenanträge und führt etwa 300 Beratungen durch – Kontenklärungen nicht mitgezählt. Viele Ratsuchende wenden sich direkt an ihn. „Ich habe auch sehr viele Anfragen von Holzkirchnern“, erzählt Haug. Auch der ehrenamtliche Versichertenberater im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, der Dietramszeller Werner Limbrunner, bearbeitet zahlreiche Holzkirchner Fälle – und übt sein Ehrenamt quasi in Vollzeit aus.

Kein Wunder: Wie die Gemeinde Holzkirchen angehenden Rentner auf ihrer Homepage mitteilt, steht der Antragsannahme-Service nicht mehr zur Verfügung. Es handele sich dabei um eine Aufgabe der Rentenversicherung und binde obendrein viel gemeindliches Personal.

Jetzt hat die FWG im Gemeinderat beantragt, in Holzkirchen eine kommunale Rentenstelle einzurichten. „Rentenberatung ist eine wichtige sozial- und kommunalpolitische Aufgabe“, heißt es in dem Antrag, der in der jüngsten Sitzung diskutiert wurde. „Wegen der komplizierten Regelungen und der weitreichenden Bedeutung der Entscheidungen sollte sich jeder Versicherte vor Abgabe einer Erklärung fachkundig in der Marktgemeinde informieren können.“

Holzkirchner Verwaltung sieht sich nur bedingt in Pflicht

Die Verwaltung der Gemeinde sieht sich jedoch nur bedingt in der Pflicht: Antragsannahme ja, aber „die Anhäufung von Aufgaben erkennen wir nicht als kommunale Pflichtaufgabe“, so der zuständige Alexander Reil. Zudem sei die Rentenberatung ein schwieriges Feld, „uns überfordert das derzeit“. Ehrenamtliche Versichertenberater dagegen seien immer auf dem neuesten Stand.

FWG-Fraktionssprecher Torsten Hensel konterte: „Ich wundere mich, dass Sie sagen, die Verwaltung sei nur die zweitbeste Lösung. Ich hoffe, das gilt nur für den Bereich der Rente.“

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) sieht die Gemeinde ebenfalls nicht in der Pflicht: „Wenn es nicht sein muss, würde ich keine teure Stelle schaffen, dafür bin ich zu sehr Schwabe.“ Robert Wiechmann (Grüne) pflichtete bei: „Dafür muss man nicht Schwabe sein. Nicht die Gemeinde, sondern der Versicherungsträger ist dafür zuständig.“

Sebastian Franz (CSU) dagegen sagte: „Das grundsätzliche Anliegen ist kein falsches. Es geht darum, den Menschen vor Ort zu helfen.“

SPD-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Dasch – Juristin und Mitglied im Sozialbeirat des Landkreises – fasste zusammen: „Im Kern geht es um die Frage, ob es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe oder eine freiwillige Aufgabe handelt.“ Handele es sich um eine Pflicht, komme die Gemeinde nicht drumherum, eine entsprechende Stelle einzurichten. Handele es sich um eine freiwillige Aufgabe, solle es beim Status Quo bleiben. „Wobei eine ortsnahe Rentenberatung sinnvoll wäre, damit die Menschen dafür nicht nach Hausham fahren müssen“, so Dasch. Die Rentenberatung solle deshalb im Wechsel mit Hausham stattfinden, „einmal im Norden und einmal im Süden.“

Rentenberater im Landkreis Miesbach hört Ende des Jahres auf

Klar ist: Horst Haug steht dafür nicht zur Verfügung. Aus gesundheitlichen Gründen gibt er sein Ehrenamt Ende 2023 ohnehin auf.

Auf Vorschlag von Dasch einigte sich der Holzkirchner Gemeinderat schließlich darauf, von kompetenter Stelle prüfen zu lassen, inwieweit Rentenberatung kommunale Pflichtaufgabe ist. Noch unklar ist, wer das prüft. Schmid schlug die Kommunalaufsicht vor, Dasch dagegen befürwortet den Gemeindetag. Hensel bevorzugt das Sozialministerium als oberste Stelle. Bis zur Klärung wird der FWG-Antrag zurückgestellt.