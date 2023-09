Rentner-Paar auf Heimreise aus Urlaub: Plötzlich brennt das Auto - Lkw-Fahrer greifen ein

Von: Andreas Höger

Zu einem Fahrzeugbrand musste die Autobahnpolizei am Samstag ausrücken (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Plötzlich schlugen Flammen aus der Motorhaube: Die Rückreise eines Ehepaars aus dem Urlaub endete am Samstag auf der Autobahn bei Holzkirchen mit einem brennenden Auto. Lkw-Fahrer reagierten schnell und löschten den Brand.

Holzkirchen - Die Heimfahrt aus dem Urlaub nahm für ein Rentner-Ehepaar aus Brandenburg am Samstagvormittag (9. September) ein dramatisches Ende. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, geriet ihr Seat Altea kurz nach Holzkirchen in Brand. Beherzt hielten einige Lkw-Fahrer an und löschten die Flammen. Die beiden blieben unverletzt.

Laut Polizei befanden sich ein 69-jähriger Rentner und seine 65-jährige Frau am Samstag auf der Rückreise aus dem Urlaub in den heimischen Landkreis Oder-Spree im Osten Brandenburgs. Gegen 10.30 Uhr, die Urlauber hatten gerade die Anschlussstelle Holzkirchen passiert, stieg plötzlich Rauch vom Motorraum des Seat Altea auf. Der Fahrzeugführer konnte den neun Jahre alten Wagen kurz nach der Anschlussstelle gerade noch auf den Seitenstreifen lenken, da schlugen schon Flammen aus der Motorhaube. Der Wagen drohte in Vollbrand zu geraten.

Dem Brandenburger Paar kamen jedoch sofort drei Lkw-Fahrer zu Hilfe. Sie hielten ihre großen Sattelzüge an und bekämpften den Brand mit Feuerlöschern und diversen Wasserflaschen. Laut Polizei gelang es ihnen, das Feuer unter Kontrolle bringen und letztlich zu löschen. Die hinzugerufenen Feuerwehren Otterfing und Holzkirchen stellten dann noch sicher, dass das Fahrzeug nicht doch wieder Feuer fängt.

Für die Eheleute ging der Heimweg per Bahn oder Mietauto, jedoch glücklicherweise unverletzt weiter. Den entstandenen Sachschaden an Auto und Fahrbahndecke schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Motorrad stürzt auf Zubringer

Bereits am Freitagabend (8. September) stürzte ein 65-jähriger Motorradfahrer gegen 22.40 Uhr an der Anschlussstelle Holzkirchen auf dem Zubringer zur A8 in Richtung München. Der Kawasaki-Pilot aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck kam in einer Linkskurve zum Sturz und streifte mit seinem Helm eine Warnbacke des Baustellenbereichs.

Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Münchner Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

