Riesiges Interesse an Winklbauer-Höfen

Das Entree zu den Winklbauer-Höfen: In diesem Haus sind ein Café und ein Coworking-Area vorgesehen. © moka-studio

Fernwärme, Fuhrpark und bei Bedarf auch Pflege: Die Winklbauer-Höfe versprechen sorgloses Wohnen bis ins Alter. Im September beginnt der Bau des Wohnquartiers in Holzkirchen. Käufer müssen tief in die Tasche greifen.

Holzkirchen – Das Fools-Theater ist bis auf den letzten Platz besetzt an diesem Mittwochabend. 180 (Kauf-)Interessierte hatten sich zur Info-Veranstaltung über die Winklbauer-Höfe der Firma Quest angemeldet – zu viele für das 120-Plätze-Theater. Deshalb soll es im Oktober einen weiteren Termin geben, verspricht Michael Sandbichler. Der Geschäftsführer von Quest steht auf der Bühne und erklärt dem Publikum, was auf dem Areal zwischen Valleyer Weg und Angerstraße entsteht. Wie berichtet, ein Quartier mit 77 Wohnungen in Holzbauweise. „Wir verbauen keine Kunststoff-Fenster“, betont Sandbichler. Im September sollen die Bauarbeiten mit der Erschließung des Valleyer Wegs samt Anschluss an die gemeindliche Fernwärme beginnen. Die Fertigstellung ist Anfang 2026 geplant.

Nutzungskonzept

Das Nutzungskonzept für die sechs Gebäude, die sich um drei Höfe gruppieren, beschreibt er folgendermaßen: „Auf 50 Quadratmeter wohnen, auf 200 Quadratmeter leben.“ Denn neben der eigenen Wohnung stehen den Eigentümern Gemeinschaftsflächen zur Verfügung: Coworking, ein Inklusionscafé, das die Bewohner zum Selbstkostenpreis für private Feste buchen können, Yogaraum, ein Garten samt Grill-Laube und zwei Gästezimmer.

Mobilitätskonzept

Sogar einen gemeinschaftlichen Fuhrpark mit sechs E-Autos unterschiedlicher Fahrzeugtypen gibt es. Um Reparatur, Reinigung und Versicherung der Autos müssen sich die Bewohner nicht kümmern. „Das übernimmt ein Mobilitätsdienstleister“, sagt Sandbichler. Freilich nicht zum Nulltarif: Alle Bewohner – auch die, die für rund 40 000 Euro einen Tiefgaragenplatz kaufen – entrichten eine Mobilitätspauschale für das Carsharing sowie die Nutzung der zwölf Lastenfahrräder und neun Pedelecs. „Circa 20 bis 30 Euro im Monat, wie hoch genau, das ist noch unklar.“

Michael Sandbichler im Fools Theater. © STEFAN SCHWEIHOFER

Senioren

Für Senioren sind eine Tagespflege sowie Betreutes Wohnen geplant. Der Träger der Einrichtung könnte sich auch um Pflegebedürftige kümmern, die in ihren Wohnungen bleiben. „Eine Pflegegarantie können wir Ihnen mit Ausnahme des Betreuten Wohnens in Haus 1 leider nicht bieten“, so Sandbichler. Allerdings würden Wohnungseigentümer vorrangig gepflegt. Die Idee sei, beim Kauf einer Wohnung einen Servicevertrag mit zu kaufen, durch den der Käufer Kunde des Pflegedienstes werde. So lange kein Bedarf bestehe, zahle man die Basisstufe, die etwa ein bis zwei Euro pro Tag und Wohnung koste. Abhängig vom Bedarf könne die Stufe angepasst werden. „Sie können das aber mit mehrheitlichem Beschluss der Wohnungseigentümergesellschaft abwählen, wenn Sie sagen, das funktioniert nicht.“

Familien

Die Winklbauer-Höfe wollen auch Familien ansprechen. Neben circa 80 Quadratmeter großen Wohnungen gibt es für zahlungskräftige Käufer mit gehobenen Ansprüchen auch Penthouse-Wohnungen, die sich mit bis zu 190 Quadratmetern über zwei Etagen erstrecken. Sie verfügen neben Kinderzimmern über eine „Elternwelt“, wie Sandbichler es nennt: extra großes Schlafzimmer samt Ankleide, extra großes Bad und eine nicht einsehbare Dachterrasse. „Die lässt sich mit einer Sauna ausstatten oder einfach zu einer coolen Lounge entwickeln.“

Kosten

Die Wohnungen (ab 35 Quadratmeter) kosten rund 10 000 Euro pro Quadratmeter – abhängig von der Gestaltung. „Individuelle Wünsche wie Lehmputz können Sie mit unserem Sonderwunschmanagement besprechen“, sagt Sandbichler. Um die Nebenkosten gering zu halten, empfiehlt er, Ehrenämter wie einen Mobilitäts-, Verwaltungs- und Außenanlagenbeauftragten zu installieren: „Niedrige Nebenkosten lassen sich durch hohes Engagement der Bewohner erzielen.“Wie berichtet, hat sich die Gemeinde im Rahmen der sozialen Bodennutzung neun Wohnungen zum ermäßigten Preis gesichert.