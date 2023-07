Riskantes Überholmanöver: Flüchtiger Autofahrer bringt Radfahrerin zu Sturz

Von: Katrin Hager

Die rücksichtslose Fahrweise eines Autofahrers hat in Holzkirchen im HEP-Kreisel eine Radlerin (62) zu Sturz gebracht (Symbolbild). Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete. © Daniel Bockwoldt/dpa

Bei einem waghalsigen Überholmanöver im Kreisverkehr vor dem HEP in Holzkirchen hat ein dunkelblauer Pkw eine Radlerin zu Sturz gebracht. Der Fahrer flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Holzkirchen – Ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in Holzkirchen eine Radfahrerin mit einem riskanten Manöver zu Sturz gebracht. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 62-jährige Holzkirchnerin gegen 15.55 Uhr mit dem Radl durch den Kreisverkehr vor dem Einkaufszentrum HEP in der Rosenheimer Straße.

Ein dunkelblauer Pkw überholte die Radlerin und fuhr so scharf vor ihr in Richtung Ortsmitte aus dem Kreisel aus, dass der Wagen den Vorderreifen des Fahrrads touchierte. Dadurch stürzte die 62-Jährige.

Fahrer lässt verletzte Radlerin liegen und fährt davon

Der Verursacher fuhr einfach unbeirrt weiter und ließ die Frau liegen. Die 62-Jährige zog sich bei dem Sturz zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen: Wer Näheres zu der Unfallflucht sagen kann, wird gebeten, sich unter 0 80 24 / 9 07 40 zu melden.

ag