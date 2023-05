Bekenntnis zum Standort Holzkirchen: Sandoz baut Biotech-Labor für 25 Millionen Euro

Von: Andreas Höger

Teilen

Die Firmenzentrale von Sandoz/Hexal in Holzkirchen. © Thomas Plettenberg

Die Selbstständigkeit naht: Das Pharma-Unternehmen Sandoz bereitet sich auf die Abspaltung vom Mutterkonzern Novartis vor und stärkt den Standort Holzkirchen. Für 25 Millionen Euro entsteht am Firmensitz ein neues Biotech-Labor.

Holzkirchen – Nach der Entscheidung des Schweizer Mutterkonzerns Novartis, sich von seiner Generika-Tochter Sandoz zu trennen, sendet das bald selbstständige Pharmaunternehmen ein starkes Signal, dem Standort Holzkirchen treu zu bleiben. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, investiert Sandoz rund 25 Millionen Euro in Bau und Ausrüstung eines hochmodernen Biotech-Labors am Firmensitz im Gewerbegebiet-Ost. Im Herbst soll das Labor nutzbar sein.

„Durch die Investition wird Holzkirchen zu einem der wichtigsten technischen Standorte für die Entwicklung von Biosimilars bei Sandoz und vereint hochmoderne Labore sowie analytische Expertise an einem Standort“, heißt es in der Mitteilung. Verbunden ist die Investition mit der Ankündigung, 45 neue Vollzeitstellen zu schaffen.

Bei der Personalgewinnung setzt Sandoz verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Münchner Universitäten und Forschungseinrichtungen. Das Unternehmen hofft, die Nähe zu München nutzen zu können, um Top-Talente nach Holzkirchen zu locken.

„Ich finde es großartig, dass Sandoz in Holzkirchen investiert“, freut sich Bürgermeister Christoph Schmid auf Anfrage. Ihm zufolge laufen die Bauarbeiten bereits. „Das große Plus von Holzkirchen ist die Nähe zu den Hochschulen in München“, sagt Schmid. Dass dies weiteren Zuzug und eine Verschärfung des Wohnraum- und Betreuungsproblems nach sich ziehen könnte, sieht der Bürgermeister gelassen. „Der Ausbau eines Technologie-Unternehmens ist nichts, worüber ich mich ärgere.“

Novartis hatte 2022 angekündigt, die Generika-Tochter Sandoz in diesem Jahr in die Selbstständigkeit zu entlassen und als eigenständige Firma an die Börse zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Holzkirchen, zu dem auch die Marken Hexal und 1A-Pharma gehören, gilt als einer der weltweiten Marktführer für Generika und Biosimilars. Im Vorjahr wurde nach eigenen Angaben ein Umsatz von 9,2 Milliarden Dollar erzielt.

Mehr zum Thema finden Sie hier.