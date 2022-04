Sattes Plus beim Strompreis: Gemeindewerke Holzkirchen erklären sich

Backofen an? Angesichts steigender Energiekosten lohnt es sich, Stromfresser im Haushalt zu finden – wie hier in der Küche. © Thomas Plettenberg

Strom wird teurer, das merken nun auch die Kunden der Gemeindewerke Holzkirchen. Die Gemeindewerke hoffen, dass sie den Preis für dieses Jahr halten können. Doch das hängt von vielen Faktoren ab.

Holzkirchen – Strom wird teurer, das merken nun auch die Kunden der Gemeindewerke Holzkirchen. Per Brief wurden sie über die anstehende Erhöhung informiert. Betroffen sind alle, gewerbliche wie private Kunden. Die Gemeindewerke hoffen, dass sie den Preis für dieses Jahr halten können. Doch das hängt von vielen Faktoren ab.

Für viele Kunden der Holzkirchner Gemeindewerke kam die Nachricht plötzlich – aber wohl kaum überraschend. Schließlich macht das Thema Energie bald täglich Schlagzeilen. Per Brief teilte der Energieversorger seinen Kunden nun mit, dass ab Juni pro Kilowattstunde Strom 10,71 Cent brutto mehr bezahlt werden müssen.

Im Tarif HK medi etwa steigt der Nettopreis von 36,21 auf 43,45 Cent pro Kilowattstunde. Dadurch entstehen einem durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden Mehrkosten von gut 260 Euro im Jahr (netto). Hinzu kommt die Erhöhung des Nettogrundpreises, die zwischen knapp einem und drei Euro pro Monat liegt, abhängig vom gewählten Tarif.

Die Preiserhöhung gelte für private wie gewerbliche Kunden, sagt Juliane Kremer, Abteilungsleiterin Verbrauchsabrechnung bei den Gemeindewerken. Grund für diesen Preisanstieg sind höhere Beschaffungskosten und eine gestiegene Nachfrage, erläutert sie.

Teurer Nachkauf durch erhöhten Bedarf

Üblicherweise werde Strom auf zwei Jahre im Voraus eingekauft, sagt Kremer. Dabei werde der künftige Bedarf prognostiziert, und in diese Berechnung gehen auch mögliche Nachfragesteigerungen ein. In den vergangenen Monaten sei es aber zu einem erheblichen Mehrbedarf in der Marktgemeinde gekommen. Daher haben die Gemeindewerke zusätzlichen teuren Strom einkaufen müssen. Die so gestiegenen Kosten müssten nun an die Kunden weitergegeben werden, erklärt Kremer.

Den Grund für die unvorhergesehene Nachfrage sieht sie zum einen in der Pandemie. Mehr Home Office bedeute auch mehr Stromverbrauch: „Was vor dem Lockdown vielleicht im Büro in München verbraucht wurde, fällt jetzt in Holzkirchen an“, sagt Kremer. Dazu komme, dass Holzkirchen wächst und auch dadurch mehr Energie nachgefragt wird. Überdies mussten die Gemeindewerke im vergangenen Dezember über 80 Kunden über die Grundversorgung einbeziehen. Dies wurde nötig, weil deren Stromversorger Insolvenz anmeldete.

Zum anderen sei auch die Elektromobilität Ursache für den Anstieg. Viele Menschen würden ihr E-Auto zwar über eine Photovoltaik-Anlage laden können. „Manche nutzen aber auch einfach die Steckdose“. Die Gemeindewerke besitzen nicht immer die Information, dass Bürger ein neues E-Auto besitzen und laden müssen, ergänzt Kremer. Daher sei die steigende Nachfrage nur schlecht in den Prognosen einkalkulierbar. Schließlich tragen laut Kremer auch die politischen Entwicklungen – Stichwort: Ukraine – zur Strompreisentwicklung bei. Wie es hier weitergeht, da sei sie nicht sicher.

Andreas Wolkenstein