Abiturienten befassen sich bei BASTA-Projekt mit psychischen Krankheiten

Interessiert hörten die Schüler der 13. Klasse der FOS Holzkirchen sowie ihre Lehrerin Silke Firmbach den Ausführungen des Psychiaters Michael Landgrebe sowie des von einem Burnout betroffenen Walter Schäl zu. © kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

An der FOS Holzkirchen haben sich Abiturienten im Rahmen des bayernweiten BASTA-Projekts mit psychischen Erkrankungen befasst. Um der Stigmatisierung psychisch Kranker entgegenzuwirken.

Holzkirchen - Im Klassenzimmer der Fachoberschule (FOS) Holzkirchen ist es mucksmäuschenstill. Aufmerksam hören die Schüler der 13. Klasse zu, wie Maria B. von ihrer Schizophrenie erzählt. Davon, wie es mit ihrer Erkrankung losgegangen ist. Wie es ist, wenn man Stimmen hört. Und wie sie ihren Alltag bewältigt.

Maria B., eine Dame mittleren Alters, ist im Zuge der Bayerischen Anti-Stigma-Aktion (BASTA) an die FOS gekommen. Ziel der vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufenen Initiative ist, Schüler über psychische Erkrankungen aufzuklären und damit Psychosen, Wahnvorstellungen und Depressionen zu enttabuisieren. So soll deutlich werden, dass sich Betroffene nicht schämen müssen.

Die Holzkirchner FOS ist eine von landkreisweit zehn Schulen, die derzeit an BASTA teilnehmen. Das Projekt gibt Schülern die Möglichkeit, Betroffenen und Experten Fragen zu stellen; die Jugendlichen bekommen Einblicke in das Gefühlsleben psychisch Kranker und in die Arbeit von Psychologen; und sie erfahren, wo es Hilfe gibt, sollten sie jemals selbst psychisch erkranken.

Neben Maria B. beantwortete auch Walter Schäl die Fragen der Schüler. Der inzwischen 81 Jahre alte, ehemalige IT-Unternehmensberater erlitt vor vielen Jahren einen Burnout. Mithilfe einer Psychotherapie bekam er sein Leben wieder in den Griff. Er sagt: „Damit junge Leute vor solchen Schicksalen bewahrt werden, klären wir sie auf und nehmen ihnen die Angst, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen.“

Außerdem war Professor Michael Landgrebe vor Ort. Der Psychiater ist Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied und referierte bereits zum vierten Mal im Rahmen von BASTA. Er erläuterte Hintergründe und Behandlungsmöglichkeiten. „Mir ist die Teilnahme an dem Schulprojekt vor allem deshalb wichtig, weil psychische Erkrankungen immer weiter zunehmen und weil gerade auch Schüler betroffen sind.“ Nicht selten führe Lernstress zu psychischen Störungen. Insbesondere Depressionen, Angststörungen oder Drogenkonsum könnten die Folge sein, so Landgrebe.

Bei den Schülern hat das Gehörte Eindruck hinterlassen. In der Schlussrunde wurde deutlich, dass die Jugendlichen sonst kaum Kontakte zu psychisch Kranken bekommen; und sie erhielten Fragen auf Antworten, die man im Internet nicht findet. Schizophrenie sei so greifbarer geworden, vor allem das Symptom, Stimmen hören. Interessant war für die Schüler, einem Psychiater Fragen stellen zu können – etwa die Frage, wie er mit dem Suizid von Patienten umgeht.

BASTA

Wer sich für die Bayerische Anti-Stigma-Aktion (BASTA) interessiert, kann sich an Walter Schäl wenden unter z 01 57 / 5 23 742 40.

