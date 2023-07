Schlägereien in Holzkirchen: 38-Jähriger geht bewusstlos zu Boden

Am Bahnhofsplatz in Holzkirchen (Symbolbild Archiv) schlugen mehrere Männer heftig auf den Kopf eines Sauerlachers ein.

Polizei sucht Zeugen

Nach gleich zwei Schlägereien am Wochenende in Holzkirchen ermittelt die Polizei. Ein 38-Jähriger wurde gar bewusstlos geschlagen, ein Jugendlicher am Skatepark verletzt.

Holzkirchen – Gleich zwei Schlägereien vom Wochenende beschäftigen die Polizei. Am Samstag gegen 2.20 Uhr kam es laut Polizeibericht am Bahnhofsvorplatz in Holzkirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Sauerlacher (38) und fünf unbekannten Männern.

Angeblich ohne Grund schlugen diese dem 38-Jährigen mit einem Stock oder ähnlichem auf den Kopf, sodass dieser bewusstlos zu Boden ging. Anschließend bekam er noch einen Tritt gegen den Kopf. Der Sauerlacher kam ins Krankenhaus, die fünf Männer flüchteten.

Am Sonntag gegen 18.30 Uhr wurde ein Holzkirchner (15) am Skatepark in Holzkirchen leicht verletzt, als ihn mehrere Jugendliche im Alter von elf, 14 und 15 Jahren sowie ein weiterer unbekannter Teenager angriffen und schlugen, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 0 80 24 / 9 07 40.