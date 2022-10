Schlemmen, shoppen, schlendern: Ortskern wird zur Fußgängerzone

Von: Andreas Höger

Rund 70 Fieranten haben sich für den Simon-Judi-Markt am 30. Oktober in Holzkirchen angemeldet. Unser Bild entstand 2019 © TP/A

Mit einer „Fußgängerzone“, offenen Geschäften und vielen Attraktionen gerade für Familien lockt der Simon-Judi-Markt am Sonntag (30. Oktober) in den Holzkirchner Ortskern.

Holzkirchen – Schlendern, schlemmen, shoppen: Der Holzkirchner Ortskern sperrt am Sonntag, 30. Oktober, für ein paar Stunden sogar die Autos aus, um in einer Fußgängerzone Raum zu schaffen für den Simon-Judi-Markt.

Das Rahmenprogramm des traditionellen Holzkirchner Herbstmarkts, der stets am letzten Oktober-Sonntag stattfindet, spricht in diesem Jahr besonders Familien an: Karussell und Hüpfburg sind aufgebaut, nachmittags sind akrobatische Stelzengeher zu bestaunen.

Neben den rund 70 Fieranten auf dem Marktplatz und im Herdergarten, die von 8 bis 17 Uhr handwerkliche Erzeugnisse und kulinarische Spezialitäten anbieten, laden ab Mittag auch viele Einzelhändler in der Ortsmitte und im Einkaufszentrum HEP zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Geplant ist unter anderem eine Flashmob-Modenschau. Die Band „The Cupcakes“ bereichert das Marktgeschehen mit Live-Musik.

„Das Wetter soll schön werden, sonnig und trocken“, freut sich Eva-Maria Schmitz von der Standortförderung im Rathaus, die den Markt organisiert. Sie geht davon aus, dass der Holzkirchner Herbstmarkt in Verbindung mit den offenen Geschäften wieder die Anziehungskraft wie vor der Pandemie entfaltet. Parkplätze gibt es in der Tiefgarage (Einfahrt Hafnerstraße), am Eisstadion oder an der Industriestraße. Angesichts des zu erwartenden Andrangs und des schönen Wetters empfiehlt sich, möglichst das Radl zu satteln – oder die Bahn zu nutzen.

Die Innere Münchner Straße zwischen Oskar-von-Miller-Platz und Marktplatz-Ampel ist von 10 bis 18 Uhr für Autos gesperrt. Eine Chance für die umliegenden Einzelhändler, diese Fläche zu bespielen. „Sie können ihre Angebote auf die Straße ausdehnen“, sagt Schmitz. Zudem präsentieren sich regionale Künstler und laden zu kreativen Mitmachaktionen ein. Der Burschenverein versorgt Durstige vor dem „Hut und Tracht“ am Marktplatz. Herzhafte und süße Stärkungen finden Besucher besonders im Herdergarten.

Eingebettet in das Marktgeschehen am Sonntag ist der 17. Holzkirchner Marktlauf. Von 12 bis 13 Uhr wird die Münchner Straße zur Laufstrecke für Kinder und Jugendliche. Um Platz zu schaffen für die Sportler, bleibt am Sonntag auch die Baumgartenstraße von 9 bis 15 Uhr für den Kraftverkehr gesperrt.

