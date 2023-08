Auf Holzkirchner Parkplatz: Schleuser lässt zehn Flüchtlinge zurück - Familie wählt Notruf

Von: Andreas Höger

Trotz verstärkter Kontrollen der Bundespolizei: Immer wieder gelingt es Schleusern, Menschen über die Grenze zu schmuggeln. Bundespolizei ermittelt gegen Hintermänner © Archiv

Ihre Fahrt begann in Serbien, eingepfercht in einem Transporter. In Holzkirchen öffnete der Fahrer die Ladeklappe, scheuchte die zehn Menschen ins Freie und machte sich aus dem Staub. Sechs Erwachsene und vier Kinder griff die Polizei in der Nacht auf Sonntag auf.

Holzkirchen – Der Anruf kam mitten in der Nacht, am sehr frühen Sonntagmorgen (27. August). Ein Notruf, abgesetzt von einem Flüchtling, der zusammen mit neun Familienangehörigen am Holzkirchner Ortsrand auf dem McDonald’s-Parkplatz gestrandet war. Gegen 1.45 Uhr entdeckte eine Streife der Holzkirchner Polizei die kleine Gruppe. Nach Angaben der Bundespolizei hatten die Flüchtlinge einen Schleuser bezahlt, der sie wortlos in Holzkirchen abgesetzt hatte. Nach ersten Erkenntnissen stammen die Geflüchteten aus der Türkei.

Wie die Pressestelle der Bundespolizei mitteilt, bestand die Gruppe aus drei Frauen und drei Männern im Alter von 23 bis 33 Jahren sowie vier Buben im Alter von vier, fünf, sechs und acht Jahren. Keiner von ihnen hatte Papiere dabei. Gegenüber den Beamten gaben sie zu Protokoll, dass ihnen Schleuser die Pässe abgenommen hatten. Nach eigenen Angaben sind die Migranten miteinander verwandt und flüchteten aus der Türkei.

Die letzte Etappe ihrer langen Flucht begann in Serbien. Dort bezahlten die zehn Geflüchteten einen Schleuser und fuhren auf der Ladefläche eines weißen oder grauen Transporters viele Stunden und hunderte von Kilometern. Laut Bundespolizei verlangte der Schleuser allein für diese Tour insgesamt 15 000 Euro von der zehnköpfigen Gruppe.

Zu Beginn der Fahrt drängten sich offenbar insgesamt 20 Menschen auf der Ladefläche. Wo die anderen zehn Migranten ausstiegen und wo diese sich derzeit befinden, konnte die Bundespolizei bislang nicht klären. Irgendwann, so berichtete es die aufgegriffene Gruppe, sei der Transporter stehen geblieben – wie sich zeigte, war es der McDonald’s-Parkplatz an der Holzkirchner Nordspange.

Der Fahrer habe alle aufgefordert, das Auto zu verlassen; dann sei er grußlos und ohne ein Wort davongefahren. Da sie nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten, hätte einer die Notrufnummer gewählt. Die zehn Geschleusten wurden zur Bundespolizeiinspektion nach Rosenheim gefahren und dort versorgt. Inzwischen sind sie in einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge untergebracht.

Die Ermittlungen der Bundespolizei richten sich auf den unbekannten Fahrer des Transporters und auf mögliche Hintermänner, die den gefährlichen Menschen-Schmuggel auf der Ladefläche organisiert haben.

Nach Angaben der Holzkirchner Polizei war es das erste Mal in jüngerer Zeit, dass Schleuser bis nach Holkirchen fahren, um Geflüchtete illegal ins Land zu bringen. Im Mai hatte es ein Flüchtling geschafft, als blinder Passagier auf einem Lkw bis zur Tank- und Rastanlage Holzkirchen mitzufahren. Wenige Tage später waren zwei Geflüchtete auf dem Grünstreifen der Autobahn aufgetaucht. Schleusungen in so großem Stil wie am Wochenende sind im Raum Holzkirchen bisher nicht die Regel.

