Schon zum zweiten Mal: Unbekannte versprühen Feuerlöscher auf Parkdeck

Von: Andreas Höger

Auf dem Parkdeck der Oberland-Realschule wurden wieder zwei Feuerlöscher sinnlos versprüht. Die Polizei ermittelt. © THOMAS PLETTENBERG

Erneut vergriffen sich Unbekannte an den Feuerlöschern auf dem Parkdeck der Oberland-Realschule in Holzkirchen. Laut Polizei versprühten die Täter den Inhalt zweier Geräte, eins ließen sie sogar mitgehen. Die Polizei sicherte Spuren.

Holzkirchen - Schon zwischen 6. und 9. Mai wurde ein erster Feuerlöscher auf dem Parkdeck der Oberland Realschule ohne ersichtlichen Grund versprüht, jetzt erwischte es zwei weitere Löscher, die auf dem Parkdeck den Brandschutz stärken sollen. Laut Polizei wurden die Beschädigungen am Montag (16. Mai) festgestellt.

Ein oder mehrere Täter griffen sich den Feuerlöscher im Erdgeschoss und den im Obergeschoss des Parkdecks. Den Inhalt versprühten sie auf den Parkdecks. Einer der Feuerlöscher wurde laut Polizei entwendet, der zweite wurde auf dem Parkdeck zurückgelassen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Spuren am Tatort gesichert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum unbekannten Täter (oder einer möglichen Tätergruppe) machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08024/90740 bei der Polizeiinspektion Holzkirchen zu melden.

Die Polizei geht davon aus, dass Jugendliche für die Feuerlöscher-Zerstörungen verantwortlich sind. Die Beamten appellieren deswegen an Eltern, ihren Kindern zu erklären, dass das Entleeren von Brandschutzmitteln kein harmloser Spaß ist. Wer mutwillig Feuerlöschmittel entleert oder Feuerlöscher entwendet, nehme billigend in Kauf, dass in einem Brandfall Menschen verletzt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Feuerlöscher jederzeit zur Bekämpfung möglicher Brände einsetzbar sein müssen. Deswegen sind ihre Demolierung und ihr Missbrauch laut § 145 des Strafgesetzbuch strafbar.

