Schüler der FOS Holzkirchen gewinnen bayernweiten Digital-Preis

Holzkirchen – 54 Schulen aus ganz Bayern haben am „isi Digital“-Wettbewerb der Stiftung Bildungspakt Bayern teilgenommen – die Fachoberschule Holzkirchen hat es unter die ersten drei geschafft.

Mit ihrer Radl-App „Alpin Plus“ (wir berichteten) haben die 25 am Projekt beteiligten Schüler den mit 3000 Euro dotierten zweiten Platz abgeräumt.

Leise Musik, ein leckeres Buffet und eine schicke Örtlichkeit im Münchner Glockenbachviertel: Die Preisverleihung fand am Dienstag in den loftartigen Goldbergstudios statt. Kultusstaatssekretärin Anna Stolz ehrte dort in feierlichem Rahmen die insgesamt neun Preisträger aus den Schularten Realschule, Gymnasium und berufliche Schulen. „Ich bin sehr stolz auf unsere Schüler, sie haben wirklich ein tolles Projekt gestemmt“, sagt Roman Haehl, der die zwei Jahre dauernde Entwicklung der Radl-App an der FOS Holzkirchen betreut hat.

Der Schulinnovationspreis „isi Digital“ wurde heuer erstmals verliehen. Er zeichnet Schulen aus, die digitale Medien in beispielhafter Weise in den Schulalltag integrieren und mit innovativen, in einen systematischen Schulentwicklungsprozess eingebetteten Konzepten überzeugen. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) fördert den Preis.

Dass die Holzkirchner Fachoberschüler das Rennen gemacht haben, liegt laut Haehl auch daran, dass die Schüler die App nicht nur programmiert haben, sondern auch den Content recherchiert und nutzerfreundlich aufbereitet haben. Zudem sei entscheidend gewesen, wie das Projekt in den Schulalltag integriert war. Unter anderem haben nicht direkt am Projekt beteiligte Schüler in der Metallwerkstatt der Schule einen Rad-Handy-Halter gefertigt. Die Seminarklasse, die auf wissenschaftliches Arbeiten an der Universität vorbereitet, hat Evaluationsbögen zum Projekt entwickelt. „Es waren also deutlich mehr Schüler an dem Projekt beteiligt, als nur jene, die unmittelbar an der App gearbeitet haben“, sagt Haehl.

Besonders imponiert ihm, mit welch großer Motivation seine Schüler bei der Sache waren: „Der Zeitplan ist wirklich straff. In der elften Klasse zum Beispiel sind die Schüler nur alle zwei Wochen in der Schule, die anderen zwei Wochen in Betrieben. Das Projekt daneben zu stemmen, ist eine tolle Leistung.“

Noch unklar ist, wofür die Fachoberschüler ihr Preisgeld verwenden. „Wir konnten uns das noch nicht überlegen, weil wir ja nicht wussten, ob wir gewinnen“, sagt Haehl. Klar sei aber, dass die Schüler die 3000 Euro nicht verfeierten. „Wir werden es für eine Fortsetzung des Projekts hernehmen, die konkrete Planung steht aber noch aus.“

Wie berichtet haben die Fachoberschüler gemeinsam mit Südtiroler Schülern eine App entwickelt und programmiert, die eine Radroute von Holzkirchen über den Brennerpass bis nach Auer in Südtirol vorschlägt. Sie beinhaltet Stationen, die das Thema Grenzüberschreitung aufgreifen – in kultureller, sprachlicher und sportlicher Hinsicht.

Den ersten Platz in der Kategorie der beruflichen Schulen belegte die FOS Friedberg, den dritten Platz die Berufsschule II in Bayreuth.