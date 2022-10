Nach langen 2,5 Jahren: Endlich dürfen Real- und Grundschüler wieder in ihre Turnhalle

Von: Andreas Höger

Lang ersehnte Rückkehr: Nach zweieinhalbjähriger Sperre ist die Turnhalle der Oberland-Realschule seit Beginn des Schuljahres endlich wieder nutzbar – sehr zur Erleichterung von Schulleiter Joachim Fischer, der selbst Sport unterrichtet. Planungsprobleme hatten den Einbau eines Lüftungssystems verzögert. © Thomas Plettenberg

Für zwei Jahrgänge der Oberland-Realschule und der Quirin-Regler-Grundschule in Holzkirchen stand im September ein neues Gefühl auf dem Stundenplan: Sport in der „eigenen“ Turnhalle. 2,5 Jahre war die Halle gesperrt, weil es nicht gelang, zügig eine coronagerechte Lüftung nachzurüsten.

Holzkirchen – „Manchmal denken wir, wir träumen.“ Sabine Bösl, Rektorin der Quirin-Regler-Grundschule, kann es selbst einige Woche nach Schulbeginn kaum fassen: „Wir können tatsächlich wieder Sportunterricht in unserer Halle abhalten.“ Fein, aber wahrnehmbar schwingt hinter der Erleichterung die Ironie mit. „Zweieinhalb Jahre ohne Turnhalle, das ist schon verdammt lang“, sagt auch Joachim Fischer, Leiter der Oberland-Realschule.

Die von beiden Schulen und vom Holzkirchner Vereinssport genutzte Halle, eröffnet 2005, wurde schon in diverse Zwangspausen geschickt. Erst ein Dachschaden, dann ein Wasserschaden – und zu Beginn der Corona-Pandemie stellte sich heraus, dass die tiefergelegte Halle über kein Lüftungssystem verfügt. Das war zwar vor Corona nicht zwingend notwendig. Da es in der „versenkten“ Halle aber auch keine Fenster gab, die man zum Luftaustausch hätte öffnen können, entschied sich das Landratsamt als federführender Baulastträger (neben der Gemeinde, die für die Grundschule zuständig ist) für eine Nachrüstung.

Doch das dauerte. „Bedingt durch statische und brandschutztechnische Probleme waren mehrere Umplanungen nötig, was zu einer sehr langen Planungsphase geführt hat“, räumt das Landratsamt auf Anfrage ein. Zwei Planungen mussten verworfen werden, erst der dritte Anlauf gelang.

Kostenrahmen wird wohl eingehalten

Die tatsächlichen Bauarbeiten von Mai bis August diesen Jahres verliefen glücklicherweise ohne Verzögerungen. Auch finanziell blieben böse Überraschungen aus. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 650 000 Euro, der Staat übernimmt 500 000 Euro. Den Rest teilen sich Landkreis und Marktgemeinde. „Wir gehen davon aus, dass die geplanten Kosten weitgehend eingehalten werden“, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Planungsprobleme mussten vor allem die Schüler ausbaden. Zwischen 13. März 2020 und 13. September 2022 war kein Sport in der Dreifach-Turnhalle möglich. Die Schulen mussten improvisieren. „Wie Trüffelschweine haben wir nach sportlichen Alternativen für unsere 31 Klassen gesucht“, berichtet Fischer, der selbst Sport unterrichtet. So lange wie nur möglich wurden die Außensportanlagen bespielt. Die Jugendlichen turnten in der Batusa-Halle und in Darching, übten im Eisstadion das Schlittschuh-Laufen oder schwammen im Batusa. „Wir haben unseren Sportunterricht durchgezogen“, sagt Fischer.

Das gilt auch für die benachbarte Grundschule. „Wir haben Wintersporttage organisiert, konnten den Mehrzweckraum der Gemeinde nutzen oder machten Bewegungsspiele im Klassenzimmer“, sagt Bösl. Als vom Kultusministerium ausgezeichnete „Sportgrundschule“ habe der Ausfall der Turnhalle „besonders weh getan“.

Endlich sei ein „Stück Normalität“ zurück, sagt Fischer. Nicht zuletzt wird die Halle auch für Veranstaltungen genutzt, etwa für Prüfungen und Zeugnisvergaben. Deswegen ist die Lüftung auf „flüsterleisen“ Betrieb ausgelegt. „Das passt, ich höre sie jedenfalls nicht“, berichtet Fischer. Diesbezüglich werde die Anlage während des Filmfests an der Schule (20. bis 22. Oktober) ihre erste Bewährungsprobe zu bestehen haben. Die Grundschule ist froh, die Halle im Juli 2023 fürs Schulfest nutzen zu können. Dann ist „Trommelzauber“ angesagt, kündigt Bösl an. „Flüsterleise“ wird zumindest an diesem Tag weniger relevant sein.

