Schulfilmtage in Holzkirchen: Auch als Online-Version „überwältigend gut“

Die Filmtage der bayerischen Schulen mussten wegen Corona heuer online stattfinden. Doch es hat geklappt, und die Macher sind hochzufrieden. Hier finden Sie die Preisträger.

Holzkirchen – „Das Festival ist gelaufen und das überwältigend gut.“ Fast schon euphorisch fällt das Fazit von Sebastian Wanninger zu den ersten Online-Filmtagen bayerischer Schulen aus, das nun an der Oberland-Realschule in Holzkirchen über die Bühne ging. Von dort aus wurden die 27 eingereichten Beiträge ins Internet gestreamt. Vor Ort war neben der Jury auch das Orga-Team, insgesamt rund 25 Personen. In Nicht-Corona-Jahren sind es schonmal 300, die aus ganz Bayern nach Holzkirchen kommen.

Festivalleiter Wanninger war mit seiner Begeisterung aber nicht allein. So teilte ihm die Cornelia Burkard, Vorsitzende des Veranstalter-Vereins Drehort Schule, per E-Mail mit: Allen Umständen zum Trotz „ist es uns gelungen, auch 2020 großartige Filme und FilmemacherInnen zu feiern. Wir konnten zwei abwechslungsreiche und inspirierende Tage miteinander verbringen. Es wurde viel gelacht und viel miteinander gesprochen.“ Freilich sei vieles gewöhnungsbedürftig gewesen: Moderatoren im Studio mit Plexiglas, Schutzschild oder Maske, die Filmgruppen und Gäste an ihren Schulen oder zuhause. „Manches stimmte uns nachdenklich. Die leere und viel zu stille Oberland Realschule Holzkirchen, der Anschlag auf unseren französischen Lehrerkollegen, der massive Anstieg an Corona-Infizierten…“

Die Realschule Holzkirchen, an der Wanninger diverse Filmklassen leitet, war heuer wegen der Corona-Einschränkungen nicht mit einem Beitrag vertreten. Doch Wanninger hat fest vor, nächstes Jahr wieder einen Streifen einzureichen. Auch Burkard schreibt: „Wir wünschen uns sehr, im Oktober 2021 ein Präsensfestival durchführen zu können.“

Zu den Förderern der Filmtage gehören unter anderem der Markt Holzkirchen, der Landkreis Miesbach, die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und der Förderverein der Oberland-Realschule. Auch dank deren Hilfe konnten die Sieger der acht dotierten Preise insgesamt ich über insgesamt 2550 Euro Preisgelder freuen.

Die Preisträger

Förderpreis des Markts Holzkirchen: Ausnahmezustand (Antonia-Werr-Zentrum/Von-Pelkoven-Schule, Kolitzheim).

Förderpreis des Landkreises Miesbach: The Beauty of Yellow (Josef-Effner-Gymnasium Dachau).

Förderpreis der Kreissparkasse Miesbach Tegernsee: Give it back (BOS Straubing).

Förderpreis des BLLV: The Search (Gymnasium Neutraubling).

Förderpreis der Medien LB: Vom LeBen erzählen (Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen).

Förderpreis des Fördervereins der Oberland-Realschule: No Support (Private Sabel Schule, Realschule, München).

Förderpreis der Bavaria Film GmbH: Die WössenCops Fake News (Mittelschule Unterwössen).

Sonderpreis des BLLV: Es war einmal eine Insel (Grundschule Nördlingen - Mitte).

Publikumspreis: My Dream Day (Deutschhaus-Gymnasium Würzburg)