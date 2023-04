Sicherheitswacht für Holzkirchen: Grünen-Ortsverband zeigt sich offen

Ehrenamtliche auf Streife

Braucht es eine Sicherheitswacht in Holzkirchen? Die Holzkirchner Grünen war da bisher skeptisch. Nach einem Besuch in der Holzkirchner Polizeiinspektion scheint die Bereitschaft gewachsen zu sein, der Einführung zuzustimmen.

Holzkirchen – Die mögliche Einführung einer Sicherheitswacht stand im Mittelpunkt eines Informationsbesuchs der Holzkirchner Grünen bei der Polizei-Inspektion (PI) am HEP-Kreisel. „In Schliersee liegen Erfahrungen vor, Miesbach hat der Einführung zugestimmt. So ist es naheliegend, dass wir uns auch in Holzkirchen mit dem Thema beschäftigen“, teilte Co-Ortsvorsitzende Dorothea Deutsch jetzt in einer Pressemitteilung mit. Robert Maurer, der neue Interims-Dienststellenleiter, warb bei den Besuchern für die Sicherheitswacht.

Über 20 Köpfe zählte die Delegation der Grünen, die Maurer in der Dienststelle begrüßte. Im Zuge ihrer Veranstaltungsreihe „Grün-hört-zu“ bekamen die Besucher Informationen über Arbeitsschwerpunkte der Polizei in Holzkirchen. Auch Katharina Schreiber, Leiterin der PI Miesbach, und Patrick Kern vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd nahmen am Austausch teil. Wie Maurer brachten auch sie Erfahrungen mit dem Aufbau von Sicherheitswachten mit.

Mit dieser Idee konnten die Holzkirchner Grünen bisher wenig anfangen. „Unsere Befürchtung war, dass durch die Sicherheitswacht nur Polizeikräfte eingespart werden sollen“, erklärte Robert Wiechmann, Fraktionssprecher im Marktgemeinderat. Die drei Polizei-Führungskräfte versicherten aber, dass die Sicherheitswacht als Ergänzung, nicht als Ersatz für Polizei konzipiert sei. Es gehe deswegen keine Polizeistelle verloren. Die Sicherheitswacht steigere die Präsenz von Uniformierten an Orten mit erhöhten Sicherheitsbedarf, etwa am Bahnhof.

Wie es in der Pressemitteilung der Grünen weiter heißt, seien die Rechte dieser Ehrenamtlichen klar umrissen. Sie würden geschult, Konfliktherde früh zu erkennen und bei Bedarf die Polizei anzufunken.

„Überzeugen konnte das Argument, dass die Polizei ein großes Eigeninteresse an der Auswahl geeigneter Kandidaten hat“, teilen die Grünen mit. Die Marktgemeinde sei weder durch zusätzlichen Verwaltungsaufwand noch durch Kosten belastet. Eine Lanze für die Sicherheitswacht brach auch der Landtagskandidat der Grünen, Gerhard Waas, der auch Gemeinderat in Schliersee ist. „Unsere Erfahrungen in Schliersee sind in der Summe einfach sehr positiv“, berichtete er den Holzkirchner Parteifreunden.

Fraktionssprecher Wiechmann deutete an, dass er dem Thema nicht mehr grundsätzlich ablehnend gegenüber steht. Laut Pressemitteilung kündigt er an, „ohne Vorbehalte über die Einführung einer Sicherheitswacht zu diskutieren“.

