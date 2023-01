Haus in Holzkirchen brennt in Silvesternacht aus

Von: Katrin Hager

Am frühen Neujahrsmorgen musste die Feuerwehr in Holzkirchen zum Brand eines Wohnhauses ausrücken. © Thomas Gaulke

In der Silvesternacht ist in Holzkirchen ein Wohnhaus komplett ausgebrannt. Gegen 5.30 Uhr musste die Feuerwehr zum Großeinsatz ausrücken.

Holzkirchen - In Holzkirchen ist in der Nacht zu Neujahr 2023 ein Wohnhaus ausgebrannt. Gegen 5.30 Uhr musste die Feuerwehr zu dem Anwesen Auf der Höh ausrücken. Verletzt wurde nach ersten Informationen der Polizei zum Glück niemand, das Haus ist nach dem verheerenden Feuer aber unbewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf eine halbe Million Euro belaufen.

Holzkirchen: Haus brennt in Neujahrsnacht aus

Der Alarm ging am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr. Als die Rettungskräfte am Einsatzort Auf der Höh – einer Sackgasse am westlichen Ortsrand von Holzkirchen – eintrafen, stand das Wohnhaus bereits in Flammen. Die vier Bewohner des einstöckigen Anwesens – Eltern und zwei Kinder – hatten sich zum Glück schon ins Freie gerettet, schildert Feuerwehr-Einsatzleiter und Kreisbrandinspektor Andreas Schwabenbauer auf Anfrage. Alle vier blieben unverletzt.



Nebst Rettungsdienst und Polizei waren 110 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Holzkirchen, Föching, Hartpenning, Otterfing und Mitterdarching vor Ort angerückt, um die Flammen in den Griff zu bekommen und zwei Nachbargebäude abzuschirmen, damit das Feuer nicht auch noch auf diese übergreifen konnte. Die Lage des Bungalows in einer schmalen Sackgasse erschwerte den Löschangriff, schildert Schwabenbauer.

Bis 8 Uhr früh dauerte der Einsatz, dann konnten die Feuerwehren fürs Erste abrücken. Zwei Stunden später folgte ein abermaliger Alarm, nachdem sich ein Glutnest erneut entwickelt hatte. „Das war aber nach 15 Minuten im Griff“, sagt Schwabenbauer.

Die Brandursache ist bislang unklar. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern mit. Das Gebäude wurde durch Feuer und Rauch derart beschädigt, dass es unbewohnbar ist, erklärt Kreisbrandrat Anton Riblinger, der beim Einsatz ebenfalls vor Ort war. Die Familie ist fürs Erste bei Angehörigen untergekommen.

