So entwickelt sich Holzkirchen

Nur eines von vielen Projekten, aber ein sehr teures: Holzkirchen will seine Mittelschule an der Baumgartenstraße neu bauen. 2025 soll das 37-Millionen-Projekt fertig sein. © Thomas plettenberg

Seit 2017 bilden das Ortsentwicklungskonzept und das Integrierte Mobilitätskonzept die Leitplanken für die Entwicklung Holzkirchens. In der jüngsten Sitzung des Orts- und Verkehrsplanungsausschusses gab Marktbaumeister Florens Hintler einen Überblick über den Stand der Projekte.

Holzkirchen - Ziel ist es, auch für Menschen mit niedrigem Einkommen, für kleine Haushalte und für Senioren mit und ohne Pflege Wohnraum zu schaffen und neue Formen des Zusammenlebens zu fördern.

Wohnraum für alle

Zu den Projekten in diesem Rahmen gehört die Wohnanlage im Sommerfeld, die 2019 fertiggestellt wurde. Sie bietet acht Wohnungen, die nach einem Punktesystem vergeben werden. Die kleinste der Wohnungen hat 45 Quadratmeter und kostet 440 Euro Kaltmiete. Außerdem zählt dazu die Erschließung des Baugebiets an der Tölzer Straße. Der städtebauliche Wettbewerb ist seit 2018 abgeschlossen. Auch an der Baumgartenstraße soll bezahlbarer Wohnraum entstehen – die Machbarkeitsstudie zur Nachverdichtung läuft seit 2021. An der Maitz hat die Gemeinde gemeindlichen Baugrund an die Projektgruppe „GeMaitzam wohnen“ vergeben. Hier sollen die Baumaßnahmen schon 2023 abgeschlossen sein.

Außerdem erwirbt Holzkirchen im Rahmen kooperativer Baulandmodelle Wohnungen. Sieben Wohnungen zum Beispiel in dem Projekt „Hoki Living“, das eine Immobilienfirma auf einem 4500 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Industriestraße und Rudolf-Diesel-Ring baut. Insgesamt ist der Erwerb von 28 Wohnungen mit 1500 Quadratmetern Wohnfläche geplant.

Bauhof

Noch heuer soll der Bau des neuen Bauhofs in Marschall beginnen, der unter anderem über eine 100 Meter lange Fahrzeughalle, eine Waschhalle, Lagerflächen und Büros verfügt. 2024 soll der rund 30 Millionen Euro teure Bau fertig sein.

Mittelschule

Der Bau der neuen Mittelschule soll 2023 beginnen – und 2025 fertig sein. Nach derzeitigem Stand muss die Marktgemeinde 37 Millionen Euro dafür aufbringen.

Ortskern stärken

Im Rahmen dieses Projektes soll der Marktplatz attraktiver werden. Davon soll auch der Einzelhandel profitieren. In den kommenden Wochen startet das Bürgerbeteiligungsverfahren, es folgt ein Ideen- und Realisierungswettbewerb. Im Herbst 2025, so der ehrgeizige Plan, soll Holzkirchens Ortsmitte dann neu gestaltet sein. Wie – das ist Gegenstand des bald startenden Prozesses.

Auch die Feiermeile anlässlich der 1111-Jahr-Feier 2017 zählte zu den Maßnahmen der Stärkung des Ortskerns. Ebenso wie das Marktcafé, das es seit 2018 in den wärmeren Monaten gibt: Stühle und Tische, die zum Verweilen einladen. Ebenfalls 2018 wurde der Oskar-von-Miller-Platz neu gestaltet. Im gleichen Jahr bekam Holzkirchen seine Weihnachtsbeleuchtung, die den Markt seither im Advent schmückt. Weitere Maßnahmen waren der Parking Day 2019, an dem sich das Zentrum in ein Café verwandelte, der autofreie Marktplatz von September bis Dezember 2019, die Liegestühle und Bücherschränke, die im vergangenen Jahr aufgestellt wurden.

Münchner Straße

An der Münchner Straße sind im Jahr 2020 Radschutzstreifen entstanden. Im Rahmen eines Modellprojektes wurde hier außerdem Tempo 30 ausprobiert. 2021 möbelte Holzkirchen den Hochgehweg an der Münchner Straße auf – mit Sitzmöbeln.

Bahnhofsareal

Der städtebauliche Wettbewerb zum Bahnhofsareal wird wohl noch heuer abgeschlossen.

ÖPNV

Holzkirchen will noch heuer ein On-Demand-System einführen.

Großhartpenning

Hier soll die Ortsdurchfahrt umgestaltet werden. Drei Querungshilfen und ein durchgehender Gehweg sollen entstehen. Die Vorplanungen sind weitgehend abgeschlossen. Noch unklar ist, ob schon heuer die Grunderwerbsverhandlungen beginnen.

Föching

Der Ortskern soll gemeinsam mit den Bürgern aufgewertet werden. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Der Geh- und Radweg an der sanierten Kreisstraße MB 14 wurde 2021 fertigstellt.

Weitere Projekte

Auch auf der Agenda – aber ohne Priorität – steht die Rahmenplanung für Roggersdorf, die heuer fertig werden soll. Außerdem soll der Krankenhauspark bis 2023 umgestaltet werden. Noch heuer soll an der Maitz ein Spielplatz entstehen. Außerdem steht dieses Jahr noch die Erweiterung der Kita an der Erich-Kästner-Straße an, die 2023 fertig sein soll.

Im sportlichen Bereich erinnerte Hintler an die Jugendfreizeitanlage am Ladehof, die 2020 fertig gestellt wurde.

Im gleichen Jahr wurde auch der neue Friedhof an der Thanner Straße fertiggestellt, und 2019 wurde an der Rosenheimer Straße zwischen Oskar-von-Miller-Straße und HEP eine Tempo-30-Zone eingerichtet.

Seit 2017 hat Holzkirchen zahlreiche Radabstellanlagen aufgestellt, etwa am Rathaus und am Batusa. Noch heuer fertig werden sollen der Radweg Holzkirchen-Otterfing, die Bahnüberführung an der Buchenstraße für Fußgänger und Radler und das Radverkehrskonzept.

