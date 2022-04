Holzkirchner nehmen über 160 Ukrainer auf - Tafel bietet kostenlose Lebensmittel - „Alle wollen arbeiten“

Von: Andreas Höger

Erweitertes Sortiment: Um auf die Bedürfnisse der aus der Ukraine geflüchteten Familien eingehen zu können, bietet die Holzkirchner Tafel jetzt auch Hygieneartikel wie Windeln an. Die Geflüchteten wollen arbeiten und Geld verdienen Wie lange können Gastfamilien noch durchhalten?

Über 160 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, darunter 70 Kinder, haben in Holzkirchen eine Zuflucht bei Gastfamilien gefunden. Etwa die Hälfte besorgt sich Lebensmittel bei der Holzkirchner Tafel, die eine Verdoppelung der Abholer stemmen muss. Die Hilfsbereitschaft ist groß bei Bevölkerung und Institutionen. Allen aber ist klar: Auf Dauer wird das so nicht funktionieren.

Holzkirchen – Der Andrang war beeindruckend. Etwa 80 Ukrainer erschienen am ersten April-Samstag, um sich in die Abholer-Schlange vor der Holzkirchner Tafel am Ladehof einzureihen. „Wir hatten unsere Hilfe ja aktiv angeboten und waren vorbereitet“, sagt Tafel-Vorsitzender Gerhard Berberich, „aber dass so viele ukrainische Familien kommen, das hat uns überrascht.“

Letztlich waren 30 Familien mehr zu versorgen – eine Verdoppelung der sonst üblichen Abholerzahl. Hinter jedem Abholer stehen laut Berberich drei bis vier weitere Familienmitglieder – so auch bei den Ukrainern. „Nur haben sie alle zur Ausgabe mitgebracht“, sagt der Tafel-Vorsitzende. Organisatorisch sei es der Tafel lieber, wenn nur die Abholer zur Ausgabe kommen; man habe aber Verständnis, „dass die geflüchteten Familien überall gemeinsam hingehen wollen“.

Als Berechtigungsausweis begnügten sich die sieben Tafel-Helfer mit ukrainischen Pässen. Mittelfristig ist geplant, sich auf die Versorgung der Ukrainer zu konzentrieren, die in Holzkirchen, Otterfing, Valley und Warngau untergekommen sind. „Noch reicht es für alle Abholer“, sagt Berberich, „bis für die Zeit nach Ostern sind wir ganz gut ausgestattet.“ Allerdings werde es schwieriger, angesichts optimierter Bestellsysteme von Supermärkten dort Waren abzugreifen. „Wir sind dabei, auch neue Kanäle anzuzapfen“, sagt Berberich.

Bürgerstiftung versucht, Jobs zu vermitteln

Kostenlose Lebensmittel gehören nicht zu den Dingen, die die Ukrainer dauerhaft erwarten. „Alle wollen arbeiten“, weiß Sibylle König, die für die Bürgerstiftung Holzkirchen die Hilfsangebote koordiniert und bei der viele Fäden zusammenlaufen. Um die Ukrainer auf den hiesigen Arbeitsmarkt vorzubereiten, bietet die Vhs Oberland Deutschkurse an.

Entscheidend aber ist, dass das Landratsamt eine „Fiktionsbescheinigung“ ausstellt – der Aufenthaltstitel, der zum Arbeiten berechtigt. Die Geflüchteten, über 80 Prozent sind Frauen, bringen laut König verschiedenste Qualifikationen mit, sie sind Lehrerinnen, Ingenieurinnen, IT-Fachleute, Pflegerinnen, Kindergärtnerinnen. „Viele sagen, sie würden alle Jobs annehmen“, weiß König. Sie selbst hat eine junge Frau aufgenommen, die keinen Job sucht: Von Holzkirchen aus arbeitet sie online weiter für ihre Firma in Kiew.

König hat via WhatsApp eine Gruppe von 55 Gastfamilien und 300 Geflüchteten in und um Holzkirchen zusammengespannt. Die ersten „Fiktionsbescheinigungen“ sind mittlerweile eingetroffen. „Jetzt unterstützen wir bei der Arbeitssuche“, sagt König. Fast alle Familien sind mittellos angekommen. Die 150-Euro-Einstiegshilfe, die der Verein „Holzkirchen hilft“ aus Spenden von Landkreisbürgern unbürokratisch zur Verfügung stellte, sei dankbar angenommen worden. „Es weiß ja niemand, wann die staatliche Hilfe fließt“, so König.

„Die Hilfsbereitschaft in Holzkirchen ist überragend“, freut sich Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Im Rathaus kam jüngst ein Runder Tisch mit Vertretern von Vereinen, Institutionen, Hilfsorganisationen und Kirchen zusammen. „Es geht jetzt darum, das Engagement zu koordinieren.“ Das Rathaus selbst will sechs Wohnungen der maroden Blöcke in der Baumgartenstraße für Ukraine-Flüchtlinge bewohnbar machen. „Eine Sondersituation, die das rechtfertigt“, betont Schmid, der weiß, dass auch andere auf diesen Wohnraum schielen.

Wie lange können die Gastfamilien durchhalten?

Die Hauptlast der Hilfe tragen nach wie vor die Gastfamilien. „Sie decken vieles ab“, weiß König. Noch finden sich Haushalte, die weiter aufnehmen, sagt der Bürgermeister, „aber es gibt auch schon Gastfamilien, die langsam mürbe werden“. Auch für König ist klar, dass den Gastfamilien kaum zuzumuten ist, ein oder zwei Jahre durchzuhalten.

Sollte der Flüchtlingsstrom anhalten, müsse man im Landkreis darüber nachdenken, mehr Turnhallen als Notquartiere umzurüsten – oder Traglufthallen aufbauen, sagt Schmid. Die Ukrainer selber zieht es laut König eher in Metropolen, weil sie dort mehr Arbeitsmöglichkeiten sehen. Andere wiederum haben den Landkreis wieder verlassen. Zwei Mütter mit Kindern seien nach Ungarn und Polen zu Verwandten weitergezogen, berichtet König: „Ihnen ist wichtig, näher an der Ukraine zu sein, wo ihre Männer kämpfen.“