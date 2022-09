Soldat aus Unterdarching absolviert Einsatz in Australien

Von: Christian Masengarb

Moderne Technik und andere Kulturen: Meistens wartet Jeremy Laubmeister aus Unterdarching die Eurofighter auf dem Fliegerhorst Neuburg bei Ingolstadt. © Francis Hildemann

Der Unterdarchinger Jeremy Laubmeister absolviert derzeit einen Bundeswehreinsatz in Australien. Im Interview erzählt er, wie es ihm ergeht.

Valley – Seit Anfang August kümmert sich der Unterdarchinger Jeremy Laubmeister (26) auf der Darwin Air Force Base im Norden Australiens um die Eurofighter, die für die Bundeswehr an den Manövern Pitch Black und Kakadu teilnehmen. Wir haben mit Laubmeister darüber gesprochen, wie es ihm auf der anderen Seite der Welt ergeht und was er bei seinen Auslandseinsätzen über die Heimat gelernt hat.

Herr Laubmeister, Grüße nach Australien! Was hat sie aus Unterdarching ans andere Ende der Welt verschlagen?

Grüße nach Miesbach! Das waren zwei Dinge: Ich habe in Miesbach eine Lehre als Kfz-Mechatroniker gemacht. Ich bin gerne Mechaniker, aber Flugzeuge haben mich schon immer interessiert. Am Eurofighter zu arbeiten, klang interessant. Außerdem wollte ich die Welt sehen. Mit der Luftwaffe haben wir pro Jahr mindestens eine Übung im Ausland. Da kommt man viel rum. Die Kombination hat mir gefallen, also habe ich mich beworben.

Ist die Arbeit so, wie Sie es sich erhofft haben?

Ich bin sehr zufrieden. Ich bin für die komplette Mechanik am Flugzeug zuständig, von Triebwerk bis Hydraulik. 2019 war ich zur Übung in Norwegen, danach in Spanien und im vergangenen Jahr zum Einsatz in Estland. Derzeit sehe ich Australien. So hatte ich mir das erhofft.

Wie haben die Australier Sie aufgenommen?

Die Australier sind allgemein freundlich und offen und reden schnell mit uns. Das macht Spaß. Aber es ist schon eine andere Kultur. Sie sind sehr relaxed und gehen alles entspannt an. Egal, um was es geht. Das ist ungewohnt.

Macht es Ihnen Spaß, neue Kulturen kennenzulernen?

Ja! Die der Länder, in denen wir uns aufhalten, und die der Menschen, mit denen wir arbeiten. Hier in Australien sind das auch Japaner, Inder und Südkoreaner. Die treffe ich sonst selten auf Übungen. Hinzu kommt die Landschaft. Wenn wir ein Wochenende frei haben, fahren wir in Nationalparks. Dort haben wir Kängurus, Krokodile und Haie gesehen. Das sind Erinnerungen, die bleiben.

Regelmäßig fliegt Jeremy Laubmeister für Übungen ins Ausland, derzeit arbeitet er auf der Darwin Air Force Base in Australien. Daran reizt ihn auch das Treffen mit anderen Kulturen – wie abends mit japanischen Kollegen in typischer Tracht. © Bundeswehr

Was ist das Wichtigste, was Sie durch Ihre neuen Eindrücke gelernt haben?

Ich habe gelernt, das Leben daheim zu schätzen. Das geht bei einfachen Dingen wie dem Wetter los: Hier ist es sehr, sehr feucht. Die Temperaturen liegen um 33 Grad, aber mit 90 Prozent Luftfeuchtigkeit ist das eine ganz andere Hausnummer. Das erschwert uns das Arbeiten, weil wir nur am Schwitzen sind. Auch wenn man sieht, wie Menschen in anderen Ländern leben – das öffnet einem die Augen, wie gut es uns geht und wie schön wir es im Oberland haben.

Klingt, als vermissten Sie die Heimat.

Schon, ja. Klar gewöhnt man sich daran, jedes Jahr ein paar Wochen weg zu sein. Aber Freunde und Familie fehlen mir und auch meine Mannschaftskollegen von der DJK Darching. Andererseits sehen wir hier viel und erleben tolle Eindrücke. Es ist ein gemischtes Gefühl.

Was denkt Ihre Familie zuhause über Ihre Arbeit?

Das ist ähnlich gemischt. Natürlich vermissen sie mich. Aber sie sind auch froh, dass ich die Welt sehe. Von uns war noch niemand in Australien oder Norwegen. Ich komme an Orte, die man sonst nicht so schnell sieht. Das wissen wir zu schätzen.

Viele Menschen erinnern sich später weniger an Ereignisse, sondern viel mehr an die Freundschaften, die dabei entstanden sind. Ist es für Sie bei Übungen ähnlich?

Auf alle Fälle. Bei Übungen hocken wir nahe beinander und arbeiten viel unter Stress. Alles muss wie Zahnräder ineinandergreifen. Da lernt man sich auf einer ganz anderen Ebene kennen. Das verbindet.

Unter viel Stress an teuren Maschinen rumschrauben – wird man da nervös?

Als Mechaniker genieße ich es eher, ein Problem unter Zeitdruck lösen zu müssen. Das ist wie ein Puzzle. Hat man es geschafft und das Flugzeug hebt wieder ab, ist das jedes Mal erneut ein Highlight.

Wie planen Sie Ihre Zukunft? Bleiben Sie bei der Luftwaffe oder treffen wir Sie wieder im Autohaus?

Im Autohaus eher nicht. Flugzeuge gefallen mir; in der Schiene bleibe ich. (lacht) Wie es bei der Bundeswehr weitergeht, wird sich rausstellen. Die Arbeit macht extrem viel Spaß, und ich will noch viel von der Welt sehen. Ich versuche, Berufssoldat zu werden. Sonst ist nach sechs Jahren Schluss, also bald. Klappt es mit dem Berufssoldaten, gibt es viele Möglichkeiten. Mal schauen, ob ich noch eine Umschulung mache.

