Sommerschule Holzkirchen: Kansas-Studenten wollen 2023 wieder kommen

Von: Christina Jachert-Maier

Die Sommerschüler aus Kansas wurden vor der Kirche St. Josef von Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (vorne r.) und dem Musikzug empfangen. © Privat

Die Studenten der Uni Kansas gehören zum Holzkirchner Sommer. Auch heuer gab’s eine Begrüßung mit Musikzug und Bürgermeister - allerdings nur für eine Stippvisite.

Holzkirchen – Der klingende Empfang des Holzkirchner Musikzugs für die jungen Amerikaner hat Tradition, ebenso der Handschlag des Bürgermeisters. Seit 1962 findet die Sommerschule der University of Kansas in Holzkirchen statt. Jahr um Jahr rollte ein Bus voller Studenten zum Holzkirchner Marktplatz, wo schon die Gasteltern warteten. Denn die Sommerschule ist vor allem eines: Begegnung. Die fiel heuer noch wegen Corona sehr kurz aus: ein Tag statt fünf Wochen. Es soll eine Ausnahme bleiben. Schon jetzt plant der Holzkirchner Freundeskreis der Uni Kansas die Sommerschule 2023 in der Marktgemeinde. Dazu braucht es Gasteltern. „Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen“, erklärt Lisa Schlegl als Sprecherin des Freundeskreises.

Unterbringung in Privathaushalten: Gasteltern gesucht

Der Verein kann auf Bewährtes zurückgreifen. Jahrzehntelang haben die US-Studenten Aufnahme bei Gastfamilien aus dem Ort gefunden, unterrichtet wurden sie in den Räumen der Holzkirchner Volkshochschule. Der Freundeskreis organisierte den Aufenthalt bei den Gasteltern und stellte ein vielfältiges Ausflugsprogramm mit Besuchen beim Trachten- und Schützenverein auf die Beine. Bis Corona die Welt erfasste. 2019 fand die vorerst letzte Sommerschule in der Marktgemeinde statt. Zwei Jahre lang ging gar nichts, und auch im vergangenen Winter waren die Infektionszahlen zu hoch, um die Unterbringung in Privathaushalten für den Sommer verlässlich planen zu können. Die Uni, berichtet Schlegl, habe daraufhin nach bezahlbaren Unterkünften in der Umgebung gesucht. „Aber es war einfach nichts zu finden.“ Letztlich wichen die Organisatoren dann nach Berlin aus, wo es billiger war. An der Sommerschule 2022 nahmen 17 Studenten teil, die in einem Berliner Hotel wohnten und in dessen Tagungsräumen Deutschunterricht erhielten.

Die 17 Studenten besuchten anschließend die Trachtler in der Trachtenhütte an der Kohlstattstraße, wo alle miteinander viel Spaß beim Tanz hatten. Im Jahr 2023 soll die Sommerschule wieder komplett in Holzkirchen stattfinden – bei Gastfamilien. © Privat

Nicht mit dabei war Professor William Keel (75), der seit 1980 die Sommerschule geleitet hatte und Holzkirchen sehr verbunden ist. Keel genießt jetzt seinen Ruhestand, für ihn hat Professorin Andrea Meyertholen übernommen. Es ist auch ihr Ziel, mit der Sommerschule wieder nach Holzkirchen zurückzukehren. Auch darum besuchte die Gruppe bei der Rundreise nicht nur München, sondern unternahm auch einen Tagesausflug nach Holzkirchen.

Schönster Tag in Deutschland: Studenten zufrieden

Bürgermeister Christoph Schmid hieß die Gruppe persönlich auf dem Platz vor der Kirche St. Josef willkommen. Zuvor noch hatte der Freundeskreis mit den Studenten bei bestem Sommerwetter einen Ausflug an den Tegernsee unternommen. Mit der BRB ging es nach Gmund, dann über den Höhenweg mit fantastischem Blick ins Tegernseer Bräustüberl und zur Abkühlung noch in den See. Zurück in Holzkirchen folgte auf den Empfang an der Kirche ein Besuch beim Trachtenverein D‘Taubenbergler. In der Trachtenhütte an der Kohlstattstraße fand nach alter Tradition ein unterhaltsames Beisammensein statt. Der Besuch aus Kansas ließ sich die Trachtengewänder erklären und beklatschte die Tanzvorführungen. Die Stimmung stieg noch, als die Studenten selbst mittanzen und das Platteln üben durften. Dies sei ihr schönster Tag in Deutschland gewesen, dankte eine Kansas-Studentin dem Freundeskreis am Ende und fiel Schlegl um den Hals.

Die Pflöcke für die Sommerschule 2023 in Holzkirchen sind gesetzt. Die Volkshochschule habe wieder ihre Kooperation zugesichert, berichtet Schlegl. Nun hofft sie, dass sich wieder genügend Gastfamilien melden. Interessenten können sich schon jetzt per E-Mail an Lisa Schlegl@aol.com wenden.

