Sonnenstrom ernten auf der Batusa-Turnhalle

Eine Photovoltaikanlage will die Marktgemeinde Holzkirchen auf der Batusa-Halle errichten (symbolbild).

Der Markt Holzkirchen plant den Bau einer Photovoltaik-Anlage auf der Batusa-Turnhalle. Das Vorhaben ist Teil eines neuen Maßnahmen-Pakets zur Energie-Einsparung.

Holzkirchen – Energie zu sparen, ist nicht erst seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ein Thema. Auch der Markt Holzkirchen hat sich dem Thema verschrieben. Wie Thomas Mann (Gebäudemanagement) und Martin Eichner (Bauamt-Technik) nun im Hauptausschuss erläuterten, stehen demnächst einige Maßnahmen an, mit denen Energie eingespart werden soll. Die Devise gab Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) vor: „Jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, ist eine gute“.

Als eine der vordringlichen Maßnahmen nannte Mann die Photovoltaik-Anlage (PV) auf der Batusa-Turnhalle. Bereits im Juli war das Vorhaben Thema im Gemeinderat, damals wurde deutlich, dass viele Räte eine Nutzung des ganzen Dachs befürworten. Rechtliche Bedenken seien inzwischen ausgeräumt worden, versicherte Mann: Eine PV-Anlage steht der Förderung des Blockheizkraftwerks des Schwimmbades nicht im Wege. Man werde nun die Wirtschaftlichkeit und die ideale Größe prüfen, um sich dann Angebote einzuholen, sagte Schmid.

Als weitere Maßnahme nannte Mann die Anschaffung einer Software, um den Energieverbrauch in kommunalen Gebäuden zu überwachen. Wie auch die PV-Anlage auf der Batusa-Halle ergibt sich dieses Vorhaben aus dem Teil-Energienutzungsplan, den die Gemeinde vor zwei Jahren aufgestellt hatte. Man sei hier zwar schon weit, sagte Mann. Weil sich aber Fördermöglichkeiten geändert haben, verzögere sich die Anschaffung.

Fachlich unterstützt wird der Markt auch dabei von den Beratern des Energieeffizienz-Netzwerks für Kommunen im Oberland (wir berichteten). „Da kennen sich die Leute aus“, versicherte Mann. Seit etwas über einem Jahr arbeitet die Gemeinde mit elf weiteren Kommunen im Oberland und dem Landkreis Miesbach zusammen. Ziel des Netzwerkes ist es, Einsparpotenziale zum Energieverbrauch zu identifizieren und umzusetzen.

Für Holzkirchen stehen auch schon weitere Projekte an, ergänzte Eichner im Hauptausschuss: Der Caritas-Kinderhort soll saniert und das Feuerwehrhaus an das Fernwärme-Netz angeschlossen werden. Auch das Gebäude des Kindergartens „Dorfspatzen“ in Föching werde man „komplett anschauen“, führte Eichner als weiteres Beispiel an.

Im Ausschuss wurden die Energiespar-Vorhaben positiv aufgenommen. Josef Sappl senior (CSU) mahnte an, dass man zu PV-Anlagen Speicher installieren sollte. „Wenn am Sonntag die Sonne scheint, dann hat man am Montag Strom, wenn es vielleicht regnet.“ Doch Rathauschef Schmid riet bei teuren Batteriespeichern zur Vorsicht. Experten seien da skeptisch, sagte er. Mann ergänzte, dass sich Speicher vor allem dann lohnen, wenn Strom am Abend benötigt werde. Bei der Batusa-Halle etwa, die auch abends genutzt wird, werde man einen Speicher prüfen; in Schulen und Kindergärten mache es weniger Sinn, betonte Mann.

Albert Kraml (CSU) regte den Kontakt mit der Stadt Wunsiedel an. In Kooperation mit der Firma Siemens setzen die Oberfranken vollständig auf erneuerbare Energien und intelligente Energiesteuerung. Ohne Gegenstimme beauftragte der Hauptausschuss die Verwaltung damit, die vorgelegten Maßnahmen zur Energieeinsparung umzusetzen.

