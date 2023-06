Spätstarter mit viel Herz: Hartpenninger Trachtler bereiten Jubiläum vor

Teilen

Letzte Vorbereitungen: Damit alles passt für den Auftakt, packen gestern (v. l.) Maxi Limmer, Ludwig Öckler, Vorstand Georg Bacher, sein Stellvertreter Sebastian Beil, Daniel Klintzsch und Anita Bacher mit an. © Christian Scholle

Die Vorbereitungen der Herzbergler laufen auf Hochtouren: Der Hartpenninger Trachtenverein feiert sein Jubiläum – mit vollem Programm.

Großhartpenning – Noch ein paar letzte Vorbereitungen, dann kann das Fest beginnen. Von Donnerstag bis Sonntag, 29. Juni bis 2. Juli 2023, begeht der Hartpenninger Trachtenverein d’Herzbergler sein 75-jähriges Jubiläum. Alles ist gerichtet für ein paar schöne „Feiertage“. Das Festzelt steht am Sportplatz. Zum Festzug am Sonntag werden Trachtler aus der ganzen Region erwartet.

Dass der Hartpenninger Trachtenverein mit 75 Jahren recht jung ist, das kann Maria Mion schnell erklären. Sie hat sich im Vorfeld in die Chronik vertieft und herausgefunden, dass man im Dorf lange Zeit überzeugt war, Brauchtum und Tracht auch ohne Statuten und Organisation hochzuhalten. 1927 notierte Bürgermeister Bichler: „Man hofft, auch ohne einen Verein die alten Sitten und Trachten zu erhalten.“

Erst am 29. August 1948 trafen sich 45 Männer und 24 Frauen im Neuwirt zur Gründungsversammlung eines Vereins, den sie d’Herzbergler nannten. „Mit Herz hat das nichts zu tun“, lacht Mion. Was sie landläufig „Herz“ nannten, komme eigentlich von „Harz“ – ein alter Begriff für den bewaldeten Bergrücken am Ortsrand. Auch der Name Hart-penning gehe darauf zurück.

Sepp Limmer fungierte als erster Vorstand des jungen Vereins, mit dem fast 1000 Trachtler aus 25 Vereinen feierten, als ein Jahr nach der Gründung die Fahnenweihe anstand. Paten waren die Nachbarn vom Trachtenverein Schaftlach-Piesenkam – so wie auch 1998, als es zum 50-Jährigen eine neue Fahne gab. Die Hartpenninger hatten dazu eine engagierte Einladungs-Tour hingelegt: Mit knallroten Herzerl-Brillen als Erkennungszeichen warben sie in der Region fürs Fest.

330 Mitglieder mit Freude an Brauchtum und Tradition

25 Jahre später, beim Heimatabend am kommenden Samstag, werden die Plattler ihren großen Auftritt haben und zeigen, was sie können. Dass sie feiern können, haben die Herzbergler schon mehrfach bewiesen. Etwa 1974 bei der Einweihung der Trachtenhütte, die sich zum Dreh- und Angelpunkt des Vereinslebens entwickelte. „Aktuell sind wir 330 Mitglieder“, sagt Maria Mion, „und alle haben wir Freude am bayerischen Brauchtum, am Zusammenhalt im Verein und im ganzen Dorf, treu dem Motto „Weil’s uns gfreid, Trachtler zum sei!“ Aktuell leitet Georg Bacher als Vorstand die Geschicke des Vereins.

Das Dorfleben bereichern die Herzbergler beim Maibaumaufstellen und Theaterspielen, bei Heimatabenden und Adventsmärkten. Dass sie bei kirchlichen Festen ausrücken, ist für sie so selbstverständlich wie ihr aktives Engagement bei Feierlichkeiten. So wie es jetzt gefragt ist, wenn einige hundert Gäste zum Feiern nach Hartpenning kommen. „Mia gfrein uns auf eich“, betonen die Plattler – und sind eifrig dabei, die letzten Vorbereitungen für ein schönes Jubiläum zu treffen.

Starke Säule der Dorfgemeinschaft: Die „Herzbergler“ gründeten sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, konnten aber von Anfang an auf viele Mitglieder zählen. © Trachtenverein Hartpenning

Das Festprogramm

Die Feierlichkeiten starten am morgigen Donnerstag mit Bieranstich und Spanferkelessen. Um 18 Uhr wird der Festzeltbetrieb am Sportplatz eröffnet. Die Musikkapelle Hartpenning und Goaßlschnalzer sorgen für Unterhaltung. Beim Bier- und Weinfest am Freitag spielen ab 19 Uhr die Tegernseer Tanzlmusi und die Schonseitn Musi (Eintritt: acht Euro). Beim Heimatabend am Samstag (ab 19.30 Uhr) treten der Weintröpfe Gsang, der Hartpenninger Dreigsang, die Mühlbachmusi und Musikkapelle Hartpenning sowie die Plattlergruppen auf. Am Festsonntag stellen sich die Vereine um 9.15 Uhr zum Kirchenzug auf. Nach dem Gottesdienst zieht der Festzug durch den Ort. Im Zelt spielen die Blaskapelle Dietramszell und die Musikkapelle Hartpenning.