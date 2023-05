Bekenntnis zur Wichtigkeit der Mittelschule

Der Neubau, der am alten Standort der Mittelschule an der Baumgartenstraße entsteht, ermöglicht moderne Unterrichtsmethoden. Beim Spatenstich erklärt Architekt Ludwig Karl (Mitte) seinen Entwurf. © Thomas Plettenberg

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) hat beim Spatenstich für die neue Mittelschule die Bedeutung dieser Schulart betont.

Holzkirchen – Ein großes Loch im Boden und ein Erdhaufen: Mehr ist noch nicht zu sehen von Holzkirchens „absolutem Vorzeigeprojekt“, wie Mittelschulleiter Christian Turnwald den Neubau lobt, der mit dem gestrigen Spatenstich an der Baumgartenstraße begonnen hat.

Übertrieben ist Turnwalds Bezeichnung nicht: Holzkirchen will mit der innovativen Architektur, die moderne Pädagogik statt Frontalunterricht ermöglicht, ein Zeichen setzen für die Bedeutung der oft unterschätzten Mittelschule. „Wir reden täglich über Fachkräftemangel“, sagt Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) in seiner Rede vor den Gemeinderäte aller Fraktionen, Schulamtsdirektor Jürgen Heiß, Architekt Ludwig Karl sowie Repräsentanten der Bauunternehmen und des Landschaftsarchitekturbüros Schegk. „Wir wissen nicht mehr, wer die Arbeit im Handwerk, in Friseursalons, in der Gastronomie, der Verwaltung und in vielen weiteren Branchen machen soll“, so Schmid weiter. „Deshalb will ich eine Lanze brechen für die Mittelschule, denn hier werden junge Menschen genau auf jene Berufe vorbereitet, in denen so händeringend Nachwuchs gesucht wird.“

Auch aus diesem Grund habe sich der Gemeinderat im Oktober 2019 für einen Neubau entschieden: „In der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre wurde uns bewusst, dass der Schulstandort Holzkirchen eine Aufwertung erlebt“, sagt Schmid mit Verweis auf die noch junge FOS/BOS und das Gymnasium. „Doch die Mittelschule war in einem schlechten Zustand.“ Ständige Reparaturen, hohe Heizkosten und ein unzureichender Brandschutz waren die Probleme. Im Herbst 2022 erfolgten schließlich Abriss und Umzug der 300 Schüler in ihre Interimsschule. Wie berichtet verschlingen Neubau und Zwischenquartier mehr als 40 Millionen Euro.

„Da steckt sehr viel Wertschätzung drin“, freut sich Mittelschulleiter Christian Turnwald. Konrektorin Barbara Unsin pflichtet ihm bei: „Es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir unsere Ideen einbringen durften.“ So sei die Idee, statt Klassenzimmern Lernlandschaften zu bauen, aus dem Kollegium gekommen. „Es ist toll, dass dieser Vorschlag auch angenommen wurde.“

Schulamtsdirektor Jürgen Heiß betont: „Es ist nicht gang und gäbe, dass die Menschen gehört werden, die in der Schule arbeiten.“ Die Mittelschule habe viele Vorzüge. Etwa das Klassleiterprinzip: „Der Pädagoge ist nah dran an seinen Schülern, und viele Schüler brauchen und wertschätzen diese Begleitung auf ihrem Lernweg“, sagt Heiß. Oder die aktive Berufseinstiegsbegleitung, die beim Übergang ins Arbeitsleben helfe. Dass die Gemeinde Holzkirchen als Sachaufwandträger derart viel Geld, Manpower und Engagement in eine neue Mittelschule sowie den Interimsbau investiere, sei Ausdruck der Wertschätzung dieser Schulart.

Auch Architekt Ludwig Karl lobt die Gemeinde: „Statt zuerst den Planer zu suchen, haben sie sich für einen Wettbewerb der Ideen entschieden. Wir Architekten mögen diese Vorgehensweise“, sagte er. Karl erklärt, dass der Neubau aus drei Bauteilen mit quadratischem Grundriss besteht. Davon ein einstöckiger Bau mit Dachterrasse, ein zwei- und ein vierstöckiger Bau. Die Holz-Hybrid-Bauweise verbinde die Vorteile der konventionellen Bauweise mit der von Holz. „Verbautes Holz entzieht der Atmosphäre CO2“, erklärt Karl. Außerdem entstehe bei der Herstellung der Holzbauteile weniger CO2.

Läuft alles nach Plan, können die Mittelschüler zum Schuljahr 2025/2026 in den für 18 Klassen und damit für 410 Schüler konzipierten Bau ziehen. Der Interimsstandort, der sich ebenfalls an der Baumgartenstraße befindet, wird dann aufgelöst. Die gemieteten Container gehen zurück an die Firma Fagsi, die von der Gemeinde nur gepachteten Flächen fallen an die Eigentümer zurück.

