Kuhglocken und „Freiheit!“-Rufe: „Spaziergänger“ wählen provokante Route durch Holzkirchen

Von: Christina Jachert-Maier, Andreas Höger

Teilen

Stumm ist der Protest nicht mehr: Die Montags-„Spaziergänger“ haben Holzkirchen (das Bild entstand im Januar) offenbar zu ihrem neuen Schwerpunkt gewählt. © Thomas Plettenberg (Archiv)

Holzkirchen entwickelt sich offenbar zum Hotspot der „Corona“-Spaziergänger. 400 Personen zogen zuletzt am Montagabend (28. Februar) durch den Ort. Der Landrat befürchtet, dass sich die Proteste nicht zufällig auf Holzkirchen konzentrieren.

Holzkirchen – Die „Spaziergänger“ haben offenbar ihre Taktik geändert: Holzkirchen ist augenscheinlich zum regionalen Schwerpunkt des montäglichen Corona-Protestmarschs geworden. Mittlerweile wird der Zug auch von viel Lärm begleitet und hat eine Route eingeschlagen, die am Haus von Landrat Olaf von Löwis (CSU) vorbeiführt. Löwis ist überzeugt, dass das nicht zufällig geschieht und sieht eine Grenze überschritten: „Meiner Familie macht das Angst.“

Wie Robert Hirschel, stellvertretender Dienststellenleiter der Holzkirchner Polizei, auf Anfrage mitteilte, sammelten sich am vergangenen Montag (28. Februar) etwa 400 Personen, um zwischen 19 und 20.40 Uhr durch den Ortskern zu ziehen – so viele wie noch nie. Wie gewohnt ging es zunächst via Badgasse zur Frühlingsstraße; dann schwenkte die Schlange in Richtung Bahnhof, machte in der Münchner Straße auf Höhe des Firmengeländes „Iartaler Holzhauses“ kehrt und nutzte Anwohnerstraßen und Wohngebiete, um wieder zum Marktplatz zu gelangen. „Seit drei Wochen, also zum dritten Mal, sind die ,Montags-Spaziergänger‘ an meinem Haus vorbeigezogen“, stellt Olaf von Löwis fest, „das kann kein Zufall sein, es ist eine Sackstraße.“

Landrat: „Das ist ein Eindringen ins Private“

Die Teilnehmer des Zugs, so berichtet Löwis, verhalten sich eher ruhig, bis sie am Haus des Landrats vorbeiziehen. „Dann pfeifen sie und machen Lärm.“ Montags sei oft die Familie im Haus, Kinder und Enkel. Das Spektakel vor der Tür mache allen Angst. Ihm sei klar, sagt der Landrat, dass er wegen seiner Impf-Kampagne besonders im Fokus der Impfkritiker stehe. „Aber das ist ein Eindringen ins Private.“

Die Polizei bestätigt, dass die „Spaziergänger“ diesmal viel Lärm machten. „Es waren Trillerpfeifen, Kuhglocken und Trommeln zu hören“, berichtet Hirschel. Nicht bestätigen konnte er, dass nur vor dem Haus des Landrats gelärmt werde: „Das war auf der ganzen Strecke zu hören.“ Immer wieder hätten Teilnehmer zudem „Freiheit!“ gerufen. Auffällig ist, dass nach Angaben der Polizei die Zahl der „Spaziergänger“ in anderen Orten des Landkreises abnahm, während in Holzkirchen deutlich mehr Personen auf der Straße waren. In Otterfing etwa waren am vergangenen Montag nur acht Personen unterwegs.

Die Entwicklung in Holzkirchen „haben wir gut im Blick“, versichert Hirschel. Die Lautstärke der „Spaziergänger“ wolle man bis auf Weiteres dulden, „solange nichts Strafbares gerufen wird“. Sehr genau beobachte man die Situation vor dem Haus des Landrats. „Als Polizei können wir durchaus mit Auflagen arbeiten“, sagt Hirschel, „wir werden das situativ entscheiden.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.