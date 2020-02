Kommunale Wohnungen nur für Holzkirchner?

Holzkirchner Wohnungen nur noch für Holzkirchner – oder zumindest Personen mit starkem Ortsbezug: Die SPD beantragt im Gemeinderat nun schärfere Kriterien bei der Vergabe kommunaler Wohnungen.

Holzkirchen – Acht Wohnungen, fast 600 Bewerber: Der Andrang auf die kommunalen Wohnungen mit günstigen Mietenpreisen von knapp zehn Euro pro Quadratmeter Im Sommerfeld in Holzkirchen war groß. Zu groß, als dass sich nur Holzkirchner – oder Personen mit Ortsbezug –darauf beworben haben können. Doch darum geht es beim kommunalen Wohnungsbau, günstigen Wohnraum für die Einheimischen zu schaffen, findet die SPD. Deshalb beantragte die Fraktion im Gemeinderat bei der Vergabe gemeindeeigener Wohnungen künftig den Ortsbezug als vorrangiges Kriterium heranzuziehen.

Zwar gibt es in der Marktgemeinde bereits einen Kriterienkatalog für die Vergabe eigener Wohnungen, doch dort ist die Bindung der Bewerber zum Ort nach Auffassung der SPD nur einer von vielen Punkten. „Zum jetzigen Zeitpunkt existiert jedoch kein funktionierender Mechanismus, der sicherstellt, dass vom Markt Holzkirchen mit Steuergeldern gebaute oder erworbene Wohnungen auch Bürgerinnen und Bürgern mit einem klaren Ortsbezug zu Gute kommen“, heißt es in dem von Simon Ammer eingereichten Antrag. Im Sommerfeld sei das nicht gelungen, die Wohnungen seien „überwiegend nicht an Personen mit einem bestehenden Bezug zu unserer Gemeinde“ vergeben worden.

Einheimischenmodell: Ist das was für Holzkirchen?

Es sei klar, dass sich der überhitzte Münchner Wohnungsmarkt bis nach Holzkirchen ausdehne, aber: „Wir können nicht den Bedarf der Region decken“, sagte Ammer. Die Vermietung kommunaler Wohnungen sei ein wesentliches Instrument, die Mietpreise – bei 157 Gemeindewohnungen derzeit durchschnittlich 5,30 Euro pro Quadratmeter – im Zaum zu behalten. Wer günstig in der Marktgemeinde leben möchte, brauche einen Ortsbezug.

SPD von Oberhachinger Modell inspiriert

Dieses Eingangskriterium ist gemäß Antrag erfüllt, wenn einer von drei Punkten zutrifft: Der Bewerber wohnt ununterbrochen seit fünf Jahren in Holzkirchen oder hat früher mindestens acht Jahre ohne Unterbrechung in der Marktgemeinde gewohnt oder er arbeitet seit mindestens acht Jahren in Holzkirchen. Einzelfallentscheidungen sollen getroffen werden, sofern Rückkehrer nicht länger zwei Jahren weggezogen sind oder bei den Bewerbern ein besonderer Härtefall vorliegt, etwa die Pflege von Angehörigen. Trifft einer dieser Punkte zu, soll anschließend das für die Vergabe der Wohnungen entwickelte Punktesystem angewandt werden.

Inspirieren lassen hat sich die SPD bei ihrem Antrag von der Gemeinde Oberhaching (Landkreis München), die „bereits erfolgreich einer identischen Problemstellung 20 Kilometer nördlich von Holzkirchen entgegenwirkt“. Wohnungen, die einem anderen Zweck vorbehalten sind, etwa für Gemeindemitarbeiter, sollen von der Regelung nicht betroffen sein. Ob der Antrag angenommen wird, entscheidet der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen.