Traktor kollidiert mit Vordermann

Mitten in Holzkirchen ist am Mittwochnachmittag ein Traktor mit einem Pkw kollidiert. Außer Sachschaden ist zum Glück nicht viel passiert.

Holzkirchen – Ein Traktor und ein Pkw sind am gestrigen Mittwochnachmittag mitten in Holzkirchen kollidiert. Dabei entstand einiges an Sachschaden, verletzt wurde nach Polizeiangaben aber zum Glück niemand. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall kurz nach 16 Uhr auf der Münchner Straße in Holzkirchen, zwischen Marktplatz und Oskar-von-Millerplatz.

Der Verkehr staute sich an der Ampel, ein 56-Jähriger aus Holzkirchen musste deshalb mit seinem Auto anhalten. Dem Anschein nach hat der Traktor-Fahrer hinter ihm das zu spät bemerkt: Der 69-jährige Waakirchner fuhr auf den Pkw auf. Der Zusammenstoß war so heftig, dass an dem Traktor Totalschaden entstand (Höhe bislang unbekannt).

Die Feuerwehr Holzkirchen musste ausrücken, um beim Binden der auslaufenden Betriebsstoffe zu helfen. Am Wagen des Holzkirchners entstanden etwa 5000 Euro Schaden, und auch eine Straßenlaterne wurde demoliert.

