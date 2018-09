Sperrung, Einbahnstraße: Geänderte Verkehrsführung am McDonalds-Kreisel

Die Gemeindewerke bessern die Leitung im Fernwärmenetz aus. Kommende Woche kommt es daher zu Beeinträchtigungen an der Münchner Straße. Die Verkehrsregelung ändert sich.

Holzkirchen – Wegen Bauarbeiten kommt es kommende Woche zu Verkehrsbehinderungen auf der Münchner Straße in Holzkirchen. Wie die Gemeindewerke am Freitag mitteilten, ist die Fahrbahn von Montag, 17. September, bis Freitag, 21. September, zwischen dem Kreisverkehr MB 9 und der Hausnummer 72 halbseitig gesperrt. Eine Einbahnstraßenregelung tritt in Kraft.

Wer vom Ortszentrum kommt, wird auf Höhe des Norma auf die Gegenfahrbahn gleitet und am Autohaus Fellner vorbeigelotst, sodass er wie gewohnt in den Kreisel einfahren kann. Der Verkehr von Otterfing kommend kann dagegen im Kreisel nicht Richtung Holzkirchner Bahnhof abfahren, sondern wird über die MB9 (Heignkamer Straße) und die Rosenheimer Straße umgeleitet.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am Fernwärmenetz. Im Auftrag der Gemeindewerke, erklärt ein Mitarbeiter, verlege die Firma Iska Schön ein sogenanntes T-Stück an der Leitung. Betroffenen Fernwärme-Kunden habe man informiert. Im selben Bereich stehen im Oktober mehrwöchige Baumaßnahmen an, inklusive einseitiger Sperrung und Umleitung. Informationen folgen.

fp

Rubriklistenbild: © Thomas Plettenberg