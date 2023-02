Sportsgeist, Lichterglanz und Euphorie

Teilen

Rund um die Bühne auf dem Mittelkreis (r.) zogen die Besucher beim Stadionfest im Hubertusstadion ihre Bahnen. © THOMAS PLETTENBERG

Mit Sportsgeist, Lichterglanz und Euphorie ging’s am Samstag im Hubertusstadion in Holzkirchen auf der Eisfläche rund. Der Förderverein Holzkirchner Halle hatte zum Stadionfest eingeladen.

Holzkirchen – „Ja, jetzt bräuchten wir ein Dach“, kam es aus den Reihen der Zuschauer, die geduldig warteten, bis die Eismaschine die Spielfläche für das Match des Tages vom Schnee befreit hatte. Das inzwischen traditionelle Aufeinandertreffen der Grundschulmannschaften der Schule an der Baumgartenstraße und der Quirin-Regler-Schule eröffnete das vom Förderverein Holzkirchner Eishalle initiierte Stadionfest, das auch heuer ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben wurde, bei dem sich alle Generationen versammelten.

Abendliche Eisdisco mit besonders zauberhafter Atmosphäre

Am Samstag herrschte Bilderbuch-Winterwetter im Hubertusstadion, mit Schneehauben auf den Spielerbänken und den Ständen rund um die Eisfläche, was insbesondere der abendlichen Eisdisco eine besonders zauberhafte Atmosphäre verlieh. Zunächst jedoch standen die Kleinsten im Mittelpunkt. Vorbei an einem Spalier von ESC-Fahnenträgern und namentlich aufgerufen, ging es für die Baumgartenstraße in Weiß und die Quirin-Regler-Schule in Grün aufs Eis. „Spuits gescheit, habt’s a Freid und spuits fair“ lautete die Ansage an die aufgeregten Kinder.

Quirin-Regler-Schule setzt die Zeichen auf Angriff

Von Anfang an hatte die von Martin und Christine Träxl gecoachte Quirin-Regler-Schule die Zeichen auf Angriff gesetzt, doch die Baumgarten-Schule mit Michael Hepp und Reichersbeuerns U13-Coach Florian Kaindl an der Bande konnte auf Vinzenz Hepp im Tor bauen, der nicht so leicht zu überwinden ist. Gut zehn Minuten parierte er alle Angriffe, ehe unter großem Jubel ein erstes Tor der Grünen fiel. Der war umso lauter, als die eifrigen Mädchen und Buben, mit denen Konrektorin Jutta Thiele mitfieberte, den glänzenden Pokal endlich einmal an die Sport-Grundschule im Holzkirchner Norden holen wollten.

Am Ende war die Freude bei allen groß, und während sich die einen an einem der zahlreichen Stände stärkten, wollten die anderen gar nicht mehr vom Eis und blieben gleich noch beim Publikumslauf mit Livemusik der Holzkirchner Band Host mi von Flo Oberhorner und Felix Feist. Und bei manchen baumelte dabei noch die Medaille, die Bürgermeister Christoph Schmid allen beteiligten Kindern überreicht hatte, auf der stolz geschwellten Brust.

Der Duft von Popcorn und Bratwurst

An der einen Stadionecke duftete es nach Popcorn und Bratwurst, an der anderen nach Glühwein und Raclette-Käse, der, frisch aufs geröstete Brot gestrichen, gerade die richtige Stärkung bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bildete. Nur vielleicht nicht gerade für die Eiskunstläufer, die mit ihrer Darbietung von Teilen ihres aktuellen Schaulaufprogramms den Abend im Stadion einläuteten.

Nicht „Hölle, Hölle, Hölle“, sondern „Halle, Halle, Halle!“

Dieser begann mit den vom wöchentlichen Abendlauf bekannten Schlangen am Einlass. Anders als an Freitagabenden tummelten sich bei der Nachtsession diesmal aber auch viele Eislaufbegeisterte jenseits des Teenager-Alters auf der eindrucksvoll in Licht und Nebel gehüllten Eisfläche und kreisten sichtlich begeistert um die Bühne auf dem Mittelkreis, die nun zum DJ-Pult geworden war. Als die von Andi Pohl zur Musik von „Hölle, Hölle, Hölle“ komponierte Hymne „Halle, Halle, Halle!“ wieder einmal als musikalischer Rausschmeißer für die Eisdisco erklang, erloschen auch die rund 70 an der Bande installierten Strahler, die dem Hubertusstadion mit einer imposanten Licht-Inszenierung symbolisch das Dach aufsetzten, das sich die Eissportler so dringend wünschen, um vor allem der sportbegeisterten Jugend eine Zukunftsperspektive bieten zu können.

Forderung nach neuem Standort für Stadion

Schließlich ist das Stadionfest nicht nur eine gesellschaftliche Bereicherung. Es hat durchaus auch einen ernsten Hintergrund, den Stefan Kammler einmal mehr betonte, der als einer der unermüdlichen Motoren des Fördervereins unterwegs war: Wer ernsthaft Interesse habe, den Eissport in Holzkirchen zu erhalten, müsse sich um einen neuen Standort kümmern. Für diesen Tag aber hätte es wohl keinen stimmungsvolleren Ort geben können als das gemütliche Hubertusstadion mit cooler Burschen-Bar und einladenden Ständen unterm Lichterzelt.

Auch die Eiskunstläufer zeigten ihr Können in Auszügen. © THOMAS PLETTENBERG