Der FC Bayern des Sautrogs-Sport schlägt wieder zu: Spritzige Duelle auf dem Dorfweiher

Auf Kurs: Das Team „Überholspur“ (r.) mit Simmerl und Tino Maier paddelte auf dem Hartpenninger Dorfweiher erneut zum Titel. Im Halbfinale hängen sie hier gerade „Die ewigen Zweiten“ (Adi Bacher und Lukas Noderer) ab, die am Ende der Regatta nur Vierte wurden. Die Wettkämpfe lockten viele Zuschauer an die Ufer.

Dorffest in Großhartpenning

Von Heidi Siefert

Ganz München ist zurzeit im EM-Fieber. Eine Disziplin aber fehlt, was kein Wunder ist, denn sie ist in Hartpenning zuhause: Das Sautrog-Rennen krönte am Samstag – nach zweijähriger Corona-Flaute – in alter Tradition das Dorffest.

Großhartpenning – Der FC Bayern des Sautrog-Sports hat wieder zugeschlagen. Zum fünften Mal holte das Team „Überholspur“ auf den Wellenbergen des Dorfweihers in Großhartpenning den inoffiziellen, aber höchst ehrenhaften Titel des Sautrog-Weltmeisters. Da mochte sich die Konkurrenz noch so ins Zeug legen, Simmerl und Tino Maier verteidigten ihren hölzernen Sautrog-Wanderpokal. Ehe das Publikum die Ufer der Wettkampf-Arena wieder in Richtung Dorffest rund ums Feuerwehrhaus verließ, war eine spannende Regatta zu verfolgen.

Angetreten war ein hoch motiviertes Achter-Feld. Das Team U-Boot mit Manu Riemesch und Tom Meier sprang ein, um das Feld zu komplettieren und einen Wettbewerb im spannenden K-o.-System zu ermöglichen. Auch die Jugend drängte in die schwer zu steuernden Gefährte. Es zeigte sich, dass weibliches Fingerspitzengefühl der ungestümen Kraft der Burschen überlegen war. Zwar war für die zierlichen „Hot Dogs“ Emma Bacher und Annika Molk die Gaudi schon in der ersten Runde beendet; sie waren aber unglücklich den Titelverteidigern zugelost worden und verloren gegen diese in einer Zeit, mit der sie vier andere Doppel hinter sich gelassen hatten.

Unter anderem auch die „Waller-Jäger“ Seppi Vogl und Andreas Burger, die stilecht mit Angelausrüstung in See stachen, falls ihnen auf der Strecke doch ein kapitaler Fisch begegnen würde. Ihre Technik aber zeigte, dass sie auf einem zugefrorenen Weiher sicherer und schneller unterwegs gewesen wären. Mangels Volljährigkeit wurde dem Sautrog-Nachwuchs das erhoffte Trost-Schnapserl von den launigen Renn-Kommentatoren Mike „Bull“ Fischer und Sebastian Beil verwehrt.

Ihre Erstrunden-Kontrahenten „Die ewigen Zweiten“ (Adi Bacher und Lukas Noderer) paddelten indes gefahrlos dem Halbfinale entgegen. Bei Bacher und Noderer ließ die mit 1:41,01 Minuten schnellste Vorlaufzeit Hoffnung keimen, diesmal endlich ihren Namen ablegen zu können. Doch gegen „Überholspur“ sahen sie kein Land. Selbst der leichte Regen, den die Jury als „gut gegen die starke Oberflächenspannung“ anpries, half nichts.

Am Ende reichte es nur fürs kleine Finale gegen die „Burschen I“, das Samu Karli und Hubert Lohmayr gewannen. Die „Ewigen Zweiten“ waren nur Vierte geworden, weswegen sie sich von den Kommentatoren „Arroganz bei der Wahl des Team-Namens“ vorwerfen lassen mussten. Fischers Tipp: „Mehr trainieren auf der Langdistanz.“ Denn nach Bestzeit im Vorlauf sei ihnen klar die Luft ausgegangen.

Vor dem Finale kreiste viermal La Ola um den Weiher. „Nicht mehr, sonst ist die Welle länger als das Rennen“, klang es aus dem Moderatoren-Studio. Juli Hüttner und Michael Herfellner hatten als „Unsinkbar 2“ ihren Sautrog sicher ins Finale gesteuert, doch dann Mühe, vom Startplatz am Ufer ins Wasser zu kommen. Nicht einmal ihre besondere Wendetechnik ließ den Vorsprung der Titelverteidiger schmelzen, die zu „We are the Champions“ dem Sieg entgegen paddelten, während sich sämtliche Aktive ins schlammige Weiher-Wasser stürzten und den Trog der Zweiten enterten.

Details der Rennen wurden noch lange an den Dorffest-Ständen ausdiskutiert. Vor allem aber waren alle Beteiligten sichtlich begeistert, endlich wieder Dorffest feiern zu können. Und nächstes Jahr werden die Paddel wieder gewetzt, damit die „Überholspur“ vielleicht doch einmal baden geht.

