Spülmittel-Streich: Schaumbadim Brunnen

Ein richtiges Schaumbad gab es am Mittwoch im Abt-Kaspar-Brunnen vor dem Holzkirchner Rathaus. Jemand hatte Spülmittel ins Wasser gekippt.

Holzkirchen - Als die Zeitschaltuhr um Punkt sieben Uhr wie jeden Morgen das Wasser im Abt-Kaspar-Brunnen vor dem Holzkirchner Rathaus anschaltete, blubberte es gewaltig. Und Christoph Schmid, der designierte Bürgermeister, staunte nicht schlecht, als er am Mittwoch in die Gemeinde ging. „Am Brunnen gab es eine Schaumparty“, sagt er.

Es schäumte wie wild, und die Bauhofmitarbeiter rund um Peter Heiß (im Bild) schaufelten das weiße Ungetüm aus dem Becken heraus und transportierten alles in einer Wanne auf einem Fahrzeug ab. „Das waren bestimmt mehrere Kubikmeter“, schätzt Schmid.

Da nebenan der Wochenmarkt stattfand, fotografierten ein paar Leute das Spektakel. Schmid vermutet, dass sich jemand einen Streich erlaubt und Spülmittel in den Brunnen gekippt hatte. Denn daneben lag eine leere Flasche Pril-Power-Apfel.

Er und die Bauhofmitarbeiter konnten trotzdem darüber lachen. „Man sollte so etwas natürlich nicht tun“, so Schmid. „Aber mit so was muss man leben.“ Zur Polizei sei die Gemeinde deshalb sicher nicht gegangen.