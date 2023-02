Große Show zum Saisonfinale: Buntes Lichter-Dach leuchtet über Hubertus-Stadion

Von: Andreas Höger

Training für das große Spiel: Die Auswahlteams der Holzkirchner Grundschulen bekamen gestern Tipps von den Trainern Martin Träxler (l.) und Michael Hepp für das Match am Samstag, mit dem das Stadionfest eröffnet wird. © tp

70 bunte Strahler werden das ehrwürdige Hubertus-Stadion in einen Farbtopf tauchen: Eine spektakuläre Lichtshow erwartet die Besucher des Holzkirchner Stadionfests an diesem Samstag. Die Besucher erwartet ein buntes Programm. Der Wunsch nach einer neuen Eishalle dagegen bleibt noch länger unerfüllt.

Holzkirchen – Ehe Ende Februar die Eiszeit im Holzkirchner Stadion endet, lässt es der Förderverein Holzkirchner Halle noch einmal kräftig krachen. Zum dritten Mal nach 2018 und 2020 steigt ein Stadionfest, das nachmittags beginnt und erst zu später Stunde endet. „Wir betreiben großen Aufwand“, sagt Fördervereins-Sprecher Stefan Kammler. Willkommen sind Besucher auf Kufen oder ohne. „Die Flächen neben dem Eis werden stärker einbezogen und stimmungsvoll beleuchtet“, kündigt Kammler an. Nicht nur Schlittschuhfahrer sollen ihren Spaß haben. „Wir hoffen über den Tag auf 2000 Besucher und mehr“, sagt Kammler.

Zum Auftakt wird’s sportlich. Die Eishockey-Teams der Grundschulen spielen ab 14 Uhr um den Ortspokal; später ab 17 Uhr sind die Kufenkünste der Eiskunstläufer zu bewundern. Schon ab 15.30 Uhr dürfen Besucher aufs Eis und um die Bühne in der Mitte kreiseln, auf der die Band Host mi aufspielt. Der Eintritt kostet drei Euro.

Die „Night-Session“ mit EisDisco und DJ startet gegen 19.15 Uhr bunt und spektakulär. Ein Tonstudio produzierte einen Einspieler, passend dazu choreografieren 70 Strahler eine Lichtershow. „Die Strahlen werden über der Eisfläche eine Art Dach formen“, kündigt Kammler an. Das sei symbolisch zu verstehen. „Denn ein Dach ist das, was dem Holzkirchner Eissport am meisten fehlt.“

Vergeblich trommelt der Förderverein seit sechs Jahren für den Bau einer modernen Eissport-Arena. Erst jüngst zerschlugen sich Pläne, das Projekt auf dem Gelände der SF Föching zu realisieren. Zu wenig Platz und mit geschätzten Kosten von 33 Millionen Euro zu teuer, hieß es im Gemeinderat. Kammler fürchtet, dass angesichts der geplanten Ertüchtigung des ergrauten Hubertusstadions – das Rathaus will über eine Million Euro investieren – ein Neubau auf die lange Bank geschoben wird. „Die Suche nach Standorten darf nicht einschlafen“, sagt er, „wer ein ernsthaftes Interesse hat, den Eissport in Holzkirchen zu erhalten, muss sich um einen neuen Standort kümmern.“ Auch um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, solle das Stadionfest ein Ausrufezeichen setzen.

Leise Töne sind auch sonst nicht angesagt am Samstag. Eine kräftige Musikanlage wird aufdrehen, drei Bars versorgen die Besucher, dazu etliche Essensstände. Damit alles auch mit Schlittschuhen erreichbar ist, sind Teppiche ausgelegt. Wer will, kann sogar bis 2 Uhr weiterfeiern in: Die Stadionwirtschaft verwandelt sich in einen Nachtclub. Unterstützt wird der Förderverein von einem „großen Netzwerk“, wie Kammler betont. Beim Stadionfest helfen der Eiskunstlaufverein, der ESC, die Burschen, der Musikzug, das BRK und der Verein „Hilfe für die Straßenkinder in Mbour“.

