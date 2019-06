Starkregen und Hagel: Unwetter ziehen über Holzkirchen, Miesbach und Tegernsee

Schwere Gewitter sind am Donnerstagnachmittag über den Raum Holzkirchen gezogen. Zahlreiche Keller sind durch das Unwetter vollgelaufen. Auch Hagel war dabei.

Landkreis - Plötzlich wurde es dunkel. Mitten am Nachmittag wirkte die Stimmung draußen so wie sonst am späten Abend. Eine dunkle Wolkenwalze rollte an Fronleichnam gegen 16 Uhr über den Landkreis Miesbach hinweg. Sie hatte Starkregen, Sturmböen und auch Hagel im Gepäck.

Kaum hatte das Unwetter eingesetzt, rückten schon die ersten Feuerwehren aus. Zahlreiche Keller waren vollgelaufen - unter anderem in Warngau und Weyarn. Der Schwerpunkt der Gewitter befand sich wohl im nördlichen Landkreis, zwischen Holzkirchen und Miesbach.

In der Kreisstadt selbst sahen die Wolkenformationen zwar furchteinflössend aus, es blieb hier aber bei Windböen und einem stärkeren Regenguss.

sg