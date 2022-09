Startrampe für gute Ideen: Bürgerstiftung Holzkirchen feiert Zehnjähriges

Tag der Offenen Tür am Samstag

Von Katrin Hager schließen

Ohne ihre Projekte wäre Holzkirchen um viele soziale und kulturelle Initiativen ärmer: Die Bürgerstiftung Holzkirchen feiert zehnjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür.

Holzkirchen – HELP, KUKU oder RESI: Zugegeben, die Begriffe, mit denen die Bürgerstiftung Holzkirchen ihre Projekte tauft, sind ab und an etwas kryptisch. Dafür sind die Ergebnisse ganz konkret, wie auch beim Geo-Lehrpfad, den Blues- und Jazztagen oder dem Lerncafé. Zusammen ergeben die Projekte eine Bandbreite, die die Vielfalt der Gesellschaft spiegelt, sozial, kulturell, ökologisch. Diese Vielfalt gilt es nun zu feiern: Die Bürgerstiftung Holzkirchen wird heuer zehn Jahre alt. Am morgigen Samstag lädt sie zum Tag der offenen Tür.

Gestartet ist die Bürgerstiftung mit dem, was sie auch befördern will: einer guten Idee. Frank Strathmann kümmerte sich damals beruflich an der Universität um Forschungstransfer in die Zivilgesellschaft. „Da habe ich mir gedacht: So was könnten wir in Holzkirchen auch gebrauchen.“ Im Internet stieß er bald auf das Modell Bürgerstiftung.

Entscheidende Starthilfe

Der Anfang war nicht so einfach. Es mussten Mitstreiter gefunden und Geld für das Stiftungskapital aufgetrieben werden. Entscheidende Starthilfe kam von der Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing. Und auf Zeitungsberichte hin fand sich auch das nötige Personal. Darunter Reinhold Penzl. Er übernahm bei der Gründung im Mai 2012 den Vorsitz im Stiftungsrat, Strathmann im Stiftungsvorstand. Keine zwei Monate später war die Stiftung durch die Regierung von Oberbayern anerkannt. Das erste große Projekt ging Mitte Oktober über die Bühne: die 1. Holzkirchner Blues- und Jazztage.

Dabei blieb es nicht. Die Bürgerstiftung bestellte fruchtbaren Boden. „Da ging eine Welle durch Holzkirchen“, sagt Strathmann. Das Forum der Kulturen und Sprachen (FOKUS) veranstaltete etwa ein Festival der Kulturen. „Dadurch wurde klar, dass in Holzkirchen mehr als 60 Nationen leben“, erinnert sich Penzl, der sich voriges Jahr aus dem aktiven Amt zurückzog. Das habe auch im Rathaus ein Bewusstsein geschaffen, ist Strathmann überzeugt. Das Projekt brachte der Bürgerstiftung viel Anerkennung, auch überregional: Sie wurde als Bundessieger im Wettbewerb „Brücken bauen zwischen den Kulturen“ sowie als Ort im „Land der Ideen“ ausgezeichnet, bekam 12 000 Euro Preisgeld. „Das gab richtig Schub“, schildert Strathmann.

Stiftung hilft über bürokratische und finanzielle Hürden

Bis heute sprudeln die Ideen weiter und wirken teils lange fort: von Inklusionsfesten in Erlkam über die Offene Bühne, die Hoki Youth Band, die Ehrenamtsagentur HELP, die Chancen-Patenschaften für Geflüchtete und Tom’s Treff im evangelischen Gemeindehaus bis zum Lerncafé für Schüler in der Bücherei. Ohne die Bürgerstiftung wäre Holzkirchen um vieles ärmer.

Die Stiftung gibt Engagement eine Startrampe. „Wir versuchen, Gelder zu finden, um Ehrenamt möglich zu machen“, erklärt Sibylle König. Sie hilft etwa bei Förderanträgen. Die Betriebswirtin fungiert als Geschäftsführerin. Die Stelle auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung soll helfen, dass die Bürgerstiftung nicht einmal das Schicksal mancher Organisation teilt, die einschlief, als die eine treibende Kraft wegfiel. „Wir wollen nachhaltige Strukturen schaffen“, sagt Strathmann. Und das, ohne sich abhängig zu machen. Dafür muss bislang stetig nach Spenden gesucht werden.

Seit einem Jahr stehen König und weitere Mitstreiter im geräumigen Büro am Marktplatz für Anfragen bereit. Sie wollen vernetzen und versuchen nach Kräften, Engagierten über bürokratische und finanzielle Fallstricke zu helfen, damit die sich auf das Entscheidende konzentrieren können: die Umsetzung einer guten Idee.

Tag der offenen Tür im RESI

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, am 17. September, von 11 bis 15 Uhr im RESI („Raum für Engagement und soziale Ideen“, Marktplatz 20) statt. Bei einem Stehempfang wollen die Mitstreiter mit Besuchern anstoßen, Stiftung und Projekte vorstellen und für Gespräche bereitstehen. Infos gibt es auf der Internetseite der Bürgerstiftung Holzkirchen.