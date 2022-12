Stau auf der A8: Auffahrunfall an der Anschlussstelle Holzkirchen - Polizei im Einsatz

Von: Jonas Napiletzki

Auf der A8 kam es an der Anschlussstelle Holzkirchen zu einem Auffahrunfall (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wohl aus Unachtsamkeit im hohen Verkehrsaufkommen kam es am Sonntagnachmittag auf der A8 bei Holzkirchen zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde dabei niemand.

Holzkirchen – Ein Auffahrunfall hat die Autobahnpolizei Holzkirchen am Sonntagnachmittag beschäftigt. Wie ein Sprecher der Polizei erklärt, hatte ein Autofahrer auf der A8 in Fahrtrichtung München nahe der Anschlussstelle Holzkirchen gegen 15.45 Uhr zu spät bemerkt, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Vorausfahrenden.

Sachschaden: 5000 bis 8000 Euro

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf 5000 bis 8000 Euro. Der Verkehr auf der A8 stockte bis in den Abend rund um die Anschlussstelle. nap

