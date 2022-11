Geothermie: Stillstand richtig teuer

„Lehrjahre werden ein bisschen lang“: Die Geburtswehen der Holzkirchner Geothermie ziehen sich. © TP Archiv

Seit nunmehr einer Woche steht das Geothermiewerk in der Alten Au still. Wieder einmal ist die Pumpe kaputt – die fünfte Panne in vier Jahren. Der Stillstand kommt die Gemeindewerke teuer: Etwa 15 000 Euro täglich verlieren sie durch die fehlende Einspeisevergütung.

Holzkirchen – Der Austausch der defekten Pumpe im Holzkirchner Geothermiewerk steht unmittelbar bevor. Wie Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) auf Nachfrage mitteilte, sei das Heben der Pumpe aus 550 Metern Tiefe spätestens für den heutigen Samstag geplant. „Eine Ersatzpumpe des gleichen Herstellers haben wir bereits vor Ort“, so Schmid.

Möglich ist allerdings, dass diese gar nicht zum Einsatz kommt, sondern die defekte Pumpe repariert und dann wieder eingesetzt werden kann. „Wir wissen noch gar nicht, wo das Problem liegt“, so Schmid. Wie berichtet, vermuten die Gemeindewerke ein Problem an der Elektrik. Schmid rechnet damit, dass eine weitere Woche erforderlich ist, um das Werk wieder zum Laufen zu bringen, das jetzt bereits seit einer Woche stillsteht.

Besonders bitter ist, dass den Gemeindewerken laut Schmid derweil durchschnittlich 15 000 Euro flöten gehen – pro Tag! Schließlich können sie während des Stillstands keinen Strom gewinnen und ins Netz einspeisen. Sie bekommen also auch die staatliche Einspeisevergütung nicht, mit der sie ihre Investition von mehr als 40 Millionen Euro abzahlen wollen. „Alle halbe Jahre eine Pumpe zu verlieren, ist keine Option für uns“, sagt Schmid. Dass die innovative Technologie dieses Pilotprojekts Lehrjahre voraussetzt, sei klar. „Aber die Lehrjahre werden ein bisschen lang“, so Schmid. „Das bereitet uns Sorge.“ Er hofft, dass es bei der Entwicklung der Technologie bald Fortschritte gibt.

Wie berichtet, stammen Geothermie-Pumpen aus der Ölförderung, weshalb ihr Material den höheren Temperaturen der Geothermie nicht angepasst ist. Die Gewinnung von Tiefenwärme ist noch immer ein Experimentierfeld. „Es ist auch nicht wie bei einem Auto“, erklärt Schmid, „wo man sagen kann: Mit Fiat bin ich unzufrieden, jetzt kaufe ich mir einen VW.“ Die Auswahl von Herstellern sei begrenzt.

Die aktuelle Pumpe stammt vom US-amerikanischen Hersteller Halliburton. Genau wie die Ersatzpumpe, die schon bereit liegt. Zuvor war eine Pumpe der texanischen Firma Baker Hughes im Einsatz.

Dass Holzkirchen das Geothermiewerk aus wirtschaftlichen Gründen stilllegt, wenn es keinen Fortschritt bei der Technologie gibt, schließt Schmid aus: „Das sehe ich im Augenblick nicht angezeigt.“ Vor allem wegen der politischen Großwetterlage sei es fast alternativlos, auf eigene Energieressourcen zu setzen. „Außerdem sind die Parameter unser Anlage, wie Wassertemperatur und -menge super. Unsere Achillesferse ist die Pumpe.“

Wie berichtet, ist die Pumpe zuletzt Anfang März ausgefallen. Das war die vierte Pumpenpanne seit Inbetriebnahme des Geothermiewerks im Dezember 2018.

