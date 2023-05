Polizeiauto erfasst Motorrad: 17-Jähriger bricht sich das Bein

Von: Andreas Höger

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Auf dem Weg zu einem Einsatz in Holzkirchen stieß ein Streifenwagen der Polizei am Pfingstmontag mit einem Motorrad zusammen. Der Moped-Fahrer, ein 17-Jähriger aus Otterfing, stürzte schwer und brach sich ein Bein.

Holzkirchen - Das Blaulicht blinkte, das Martinshorn schrillte: Um schnell zu einem gemeldeten Brand in der Birkenstraße zu gelangen, hatte ein Streifenwagen der Holzkirchner Polizei am Pfingstmontag, abends gegen 18.20 Uhr, seine „Sondersignale“ eingeschaltet. Trotzdem kam es während der Anfahrt zu einem Unfall: Beim Einbiegen von der Carl-Weinberger-Straße in die Rosenheimer Straße erfasste der Polizei-Touran das Motorrad eines 17-jährigen Otterfingers.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat, wie es die Polizei-Routine vorsieht, die Nachbar-Inspektion der Autobahnpolizeistation (APS) Holzkirchen übernommen. Wie die APS mitteilt, war in den frühen Abendstunden in einem Wohnblock in der Birkenstraße im „Ländl“ ein Brand gemeldet worden. Wie sich später herausstellte, hatte ein 97-jähriger Bewohner Essen anbrennen lassen. Der Einsatz selber war schnell beendet. Doch wie gefährlich der Brand war, konnte die Streife der Holzkirchner Polizei nicht wissen, als sie sich auf den Weg zum Einsatzort machte.

Der 27-jährige Streifenbeamte, der am Steuer saß, aktivierte Blaulicht und Martinshorn. Nach Mitteilung der APS war der Streifenwagen dabei, von der untergeordneten Carl-Weinberger-Straße nach links in die Rosenheimer Straße (MB 4) einzubiegen. Der junge Otterfinger, der auf seiner Yamaha in Richtung Ortsmitte unterwegs war, erkannte zu spät, dass der Streifenwagen in die Vorfahrtsstraße einscherte. Sein Leichtkraftrad prallte in die Fahrerseite des Polizei-Touran. Beim Sturz zog sich der 17-Jährige einen Beinbruch zu. Die beiden Beamten blieben laut APS äußerlich unverletzt.

Das Motorrad erlitt wirtschaftlichen Totalschaden (Sachschaden: 4000 Euro). Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden, die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf 7000 Euro.

Ungeklärt ist laut APS noch die Schuldfrage. Ermittelt werden muss, ob der 17-Jährige die „Sonderzeichen“ (Blaulicht und Martinshorn) und damit die „außerordentliche Vorfahrt“ des Streifenwagens hätte erkennen können.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.