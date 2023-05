Südlich von Hartpenning: Freiflächen-Photovoltaik statt Golfplatz

Im Grasberghof nahe dem einst geplanten Golfplatz sollen Ferienwohnungen entstehen. © Thomas Plettenberg

Über 15 Jahre schlummerten sie in der Schublade, nun wandern die Pläne für eine Golfanlage am Grasberg bei Hartpenning in den Papierkorb. Stattdessen könnte eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen.

Hartpenning – Golfspieler haben es nicht leicht. Etwa vier Stunden müssen sie für die klassische 18-Loch-Runde einplanen – viel Zeit für jemanden, der neben dem Job noch für die Familie da sein will. Online-Golf-Magazinen wie der Golf-Post zufolge gibt es dafür „zum Glück“ eine einfache Lösung: Neun-Loch-Golf. „Es braucht weniger Zeit, die Golfrunde lässt sich leichter in den Alltag einbauen und die positiven Effekte des Golfs gibt es auch schon nach neun Löchern.“

Kein Wunder also, dass die Investoren, die vor etwa 15 Jahren einen Golfplatz am Grasberg in Hartpenning anlegen hatten wollen, an eine Neun-Loch-Anlage gedacht hatten. Sie hatten vielversprechende Gespräche mit dem Grundbesitzer und der Gemeinde Holzkirchen geführt, die daraufhin ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet hatte. Laut Verwaltung hatte der Grundbesitzer 2008 ein Clubhaus für den „Golfplatz Grasberghof“ bauen lassen, der mit der 18-Loch-Anlage zusammenhängen sollte, die in Piesenkam entstehen sollte.

Doch während die Anlage in Piesenkam 2016 tatsächlich realisiert wurde, landeten die Pläne für Hartpenning in der Schublade. Jetzt landen sie im Papierkorb: „Es wird hier nie eine Golfanlage errichtet werden“, sagte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Schon deshalb nicht, weil die Erschließung der B13 nicht ausreiche: „Für einen Golfplatz hätte es eine eigene Abbiegespur gebraucht“ so Schmid. Der Investor habe zu der entsprechenden Forderung, die die Gemeinde vor mehr als einem Jahrzehnt gestellt hatte, aber nie Stellung bezogen.

Auf die Tagesordnung des Bauausschusses kamen die alten Pläne jetzt, weil der Eigentümer des Grasberghofes einen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt hat: Er will das Golfclubheim am Grasberg 3 zu einer Betriebsleiterwohnung mit mehr als 150 Quadratmeter Wohnfläche umwidmen. Dazu kommen zwei Büros mit 28 beziehungsweise 21 Quadratmetern für die Pension und den Reifenhandel, die er betreibt.

Schon jetzt nutzt er den als Golfclubheim genehmigten Bau als Wohnung. Diese Nutzung soll mit der jetzt beantragten Nutzungsänderung nachträglich legitimiert werden. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben zu.

Ebenso stimmte er zu, dass auf der rund 15 Hektar großen Fläche, auf der einst der Golfplatz hätte entstehen sollen, Freiflächen-Photovoltaik errichtet werden darf. Wie Schmid betonte, bedeutet die entsprechende Änderung des Bebauungsplans „Golfplatz Grasberghof“ nicht, dass tatsächlich ein Solarfeld entsteht. Das hänge davon ab, ob es auch einen Netzanschlusspunkt gebe. Das betreffende Areal zeichnet sich durch eine Insellage aus, umgeben von Wald.

Mit dem Antrag auf Nutzungsänderung hängt ein weiterer zusammen: Die bisherige Betriebsleiterwohnung im Pensionsgebäude am Grasberg 2 soll im Rahmen eines Umbaus aufgelöst werden, sodass Ferienwohnungen entstehen können. Ein Pensionsbetrieb ist auf dem Grasberghof schon seit 1972 als privilegiertes Vorhaben genehmigt. Die bestehende Gebäudehülle soll bei dem Umbau nicht angetastet werden, auch Anbauten oder eine Dachanhebung sind nicht geplant. Der Bauausschuss erteilte dem Antrag sein Einvernehmen.