Tankkarten-Betrug: Gericht verurteilt 21-Jährigen aus Holzkirchen

Mit der Tankkarte eines Freundes soll ein Holzkirchner 14 Mal auf fremde Kosten getankt haben. Seine Geschichte lautet anders, verurteilt wurde er trotzdem.

Miesbach/Holzkirchen – Er soll die Tankkarte eines Freundes gestohlen und über Monate hinweg an Tankstellen in der Umgebung benutzt haben. Insgesamt 14 Mal habe der 21-jährige Holzkirchner so seine Rechnungen bezahlt, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Deshalb stand er jetzt wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Miesbach.

Er sei mit dem Geschädigten befreundet, führte der Verteidiger des Beschuldigten dagegen ins Feld. Bereits bevor er die Karte eigenständig benutzt hat, hätte der Geschädigte dem Holzkirchner ab und zu Tankfüllungen bezahlt, in einer Zeit, als beide im selben Verein Fußball gespielt hatten. Der 21-jährige Münchner habe ihm schließlich die Karte geschenkt mit den Worten „Du kannst sie haben und damit tanken gehen.“ Sein Mandant habe niemandem schaden wollen. Deshalb habe er bei der Vernehmung durch die Polizei alles zugegeben und die Karte an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Münchner hat vergessen, dass die Karte weg ist

Etwas anders sah die Geschichte in der Darstellung des Freundes, einem 21-jährigen Studenten, aus. Sein Vater habe ihm zwei ältere Autos zur Verfügung gestellt, einen BMW und einen VW, denen jeweils eine Tankkarte zugeordnet war, um die Kosten über die Firma seines Vaters abzurechnen. Eines Tages habe er festgestellt, dass eine der Karten verschwunden war. Als er den Beschuldigten einmal nach einer Geburtstagsfeier heimgefahren habe, sei die Karte wohl in der Mittelkonsole gelegen, sagte er auf die Frage, wo er diese denn zuletzt gesehen habe. Er habe dann schlicht „vergessen“, seinem Vater den Verlust mitzuteilen.

Wie die Sache schließlich ans Licht kam, erklärte der Vater des Münchners. Sein Firmenpartner habe ihn wegen der Abrechnung für 2018 angerufen und gesagt, dass mit der betroffenen Karte etwas nicht stimmen könne. Da werde an manchen Tagen zugleich Benzin und Diesel getankt. „Außerdem war der Wagen zu dem Zeitpunkt schon längst abgemeldet“, sagte der 56-Jährige. Das Auto sei damals verschrottet worden. Zuerst habe man vermutet, dass die Karte dabei “irgendwo liegen geblieben sei“, von jemandem gefunden und dann missbräuchlich verwendet wurde. Daraufhin habe er die Polizei eingeschaltet. Der Sohn gab an, er habe zu diesem Zeitpunkt vergessen, dass er die Karte verloren habe.

Urteil: 40 Sozialstunden

Der angeklagte Holzkirchner hat die Tankkarte offenbar nicht nur für sein eigenes Fahrzeug verwendet. Sein Großvater erklärte, sein Enkel habe ihm „öfter mal eine Tankfüllung bezahlt“, weil er um sein schmales Auskommen wisse. Die Befragung erfolgte mithilfe einer Dolmetscherin, die aus dem Russischen übersetzte. Verglichen mit den Antworten des Zeugen fiele deren Übersetzung jeweils sehr kurz aus, fand der Staatsanwalt und mahnte Vollständigkeit an.

40 Sozialstunden sah er schließlich als angemessenes Strafmaß für den Holzkirchner an, zuzüglich der Verfahrenskosten. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Das Gericht schloss sich der Anklage an. Zwar habe die Aussage des 21-jährigen Münchners nicht vollständig überzeugen können, meinte Richter Klaus-Jürgen Schmid. Andererseits habe er zwei Autos und ausreichend Geld vom Vater zu Verfügung, weshalb auch nicht von einem „Deal“ der Freunde auszugehen sei, nach dem Motto „Du tankst billiger, und gibst mir einen Teil des Geldes“.

Stefan Gernböck