Tankstelle in Marschall abgerissen: Pläne für Neubau werden konkreter

Geschlossen ist die Tankstelle in Marschall schon seit Monaten, nun folgte der Abriss. Der neue Eigentümer will einen modernen Neubau errichten. Die Pläne konkretisieren sich.

Marschall – Zunächst musste der Verkaufsraum dran glauben, dann die beiden Werkstätten: Die Abrissarbeiten an der Tankstelle in Marschall sind in vollem Gange. Ein Bagger zerlegt den Altbau in seine Kleinteile – und schafft damit Platz für den Neubau an gleicher Stelle.

Wie berichtet, hat die Maier Korduletsch Unternehmensgruppe die Tankstelle gekauft und plant einen zeitgemäßen Neubau mit Bistro und frischen Backwaren. Für Lastwagen werde eine eigene Spur zum Ad-Blue-Tanken angelegt. Der Baubeginn für das Holzgebäude (90 Quadratmeter Verkaufsfläche) ist für Mitte September anvisiert, erklärt Alexander Maier, Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, auf Anfrage. Die Baugenehmigung liege inzwischen vor. „Wir hoffen, dass wir den Neubau bis November auf die Reihe kriegen“, sagt Maier. Darin einziehen wird bekanntlich eine Shell-Tankstelle, der neue Eigentümer ist Markenpartner des niederländischen Mineralöl-Konzerns.

Die neue Pächterin steht ebenfalls fest. Sie tritt ein schweres Erbe an. Unter ihrem Vorgänger Franz Singer, der nach 40 Jahren in Rente ging, war die Tankstelle weit mehr als eine aus der Zeit gefallene Tanke. Sie war ein beliebter Anlauf- und Treffpunkt für einen ganzen Ort. fp