Zweistündiges Tanz-Theater: Ballettschule Holzkirchen begeistert auf der Bühne

Willkommen im Traum: Die Ballettschule Winkler im Waitzinger Keller brachte nun mit zwei Jahren Verspätung ihre aufwendige Inszenierung auf die Bühne. © christian Scholle

Zwei Jahre musste die Premiere warten. Jetzt war es so weit: Die Holzkirchner Ballettschule brachte die Inszenierung „TraumTheater – ein Theater erwacht zum Leben“ auf die Bühne.

Miesbach/Holzkirchen – Die vier Aufführungen im Waitzinger Keller in Miesbach waren mit je 400 Gästen nahezu alle ausverkauft. Das zweistündige Tanz-Theater verging wie im Flug, der Applaus wollte gar nicht enden, und im Publikum flossen Tränen der Rührung. Der Leiterin der Ballettschule, Isabella Winkler, ist eine bunte, witzige und kreative, aber auch romantisch-rührende Inszenierung gelungen.

Rund 350 Ballettschüler- und -schülerinnen sind Teil der Geschichte um die erwachsene Tänzerin Leni, die nach einer Ballettstunde in einen tiefen Schlaf fällt. Als sie wieder aufwacht, ist sie plötzlich ein Kind, das allerlei komische Dinge sieht: lebendige Vorhänge und Operngläser, ausgeflippte Theaterkassen und fleißige Putzkolonnen. Nach jeder Begegnung wird sie wieder ein wenig älter, bis sie am Ende der Vorstellung wieder die Leni des Beginns ist. Mehr als 30 Gruppen zeigten ihr Können im Waitzinger Keller.

Verschiedene Formen Teil der Show

Da die Holzkirchner Ballettschule neben dem klassischen Tanz auch Hip Hop, Jazz- und Modern Dance lehrt, wurden auch diese Formen in die Show integriert. Bei den kleinen Mädchen, die Tauben darstellten, herrschte große Konzentration. Jedes der fünf- bis sechsjährigen Mädchen war mit einer Feder im Haar geschmückt und wusste genau, welches die nächste Position war. Mit rosafarbenen Ballettkleidchen sahen die 13 Tänzerinnen hinreißend aus. Sie tanzten schon mit voller Körperspannung, und auch die Synchronität funktionierte gut. Kurz nachdem sie von der Bühne geflattert waren, rückte eine niedliche Putzkolonne mit Strohbesen aus, um die verlorenen Federn vom Bühnenboden zu fegen. Langer Applaus.

Schlag auf Schlag ging es weiter. Regenschirmen wurde ebenfalls Leben eingehaucht, sie tanzten zu Frank Sinatras „Singin’ in the Rain“, auf der großen Leinwand hinter der Bühne erschienen überdimensionale Regentropfen, die vor sich hin blubberten. Die Schirme der 14 kleinen Tänzerinnen wurden kontrolliert gerollt und gedreht, mal mit der Spitze am Boden, mal in Richtung Decke zeigend, sie wurden aufgespannt und wieder geschlossen, bis ein Sturm alle durcheinander wirbelte.

Vorbereitungen in der Pandemie schwieriger

Auch die Mini-Dirigentinnen in fliederfarbenen Ballettleibchen bezauberten das Publikum. Zehn Mädchen, alle mit klassischem Ballett-Dutt, tanzten zu Beethovens Fünfte Symphonie. Sie beherrschen die Ballettstellungen, und auf ihren kleinen Gesichtern konnten die Zuschauer Freude und Stolz mittanzen sehen. Es folgten Operngläser, die von 14- bis 17-Jährigen dargestellt wurden, sieben- bis neunjährige Mäuse, die über die Bühne wirbelten, 11- bis 13-jährige Portiers, und die erwachsenen Tänzerinnen präsentierten sich in Form der Techniker. Die Familienangehörigen im Saal spendeten viel Applaus, und hier und da wurden vor Rührung auch Taschentücher aus der Tasche gekramt.

Isabella Winklers Ballettschule gibt es bereits seit 2012 in Holzkirchen. Seither gab es fünf Aufführungen. „Ich könnte wirklich weinen vor Glück. All diese Kinder und Erwachsenen sind mit mir durch die Corona-Zeit gegangen. Wir mussten mehrmals verschieben, haben online getanzt und uns getroffen und jetzt stehen wir alle hier“, sagte die erkennbar gerührte Schulleiterin nach der ebenso liebevoll wie professionell gestalteten Inszenierung. Über ihre eigene Erfahrung sagte die neunjährige Mathilda: „Tanzen macht mir sehr viel Spaß, weil man mit anderen Zeit verbringen kann und etwas Neues lernt. Vor Publikum ist es schon sehr aufregend, wir haben uns alle darauf gefreut.“ Kathrin Suda

