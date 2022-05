Tempo 30: Marktgemeinde will selbst ans Steuer

Teilen

Tempo 30 galt in der Münchner Straße 2019 drei Monate lang bei einem Modellversuch. © Archiv

Die Marktgemeinde würde am liebsten selbst am Steuer sitzen, wenn es um Tempolimits auf Holzkirchner Durchgangsstraßen geht. Deshalb schließt sie sich der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ an. Eine Entscheidung, die im Gemeinderat nicht unumstritten war.

Holzkirchen – Tempo 30 in ganz Holzkirchen? Die Befürchtungen einiger Holzkirchner Gemeinderäte schienen groß zu sein. Daher betonte Anita Gritschneder (Grüne) gleich zu Beginn ihrer Begründung des Grünen-Antrags im Gemeinderat auf Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“: „Wir wollen nicht, dass wir überall nur 30 fahren dürfen.“ Mit dem Antrag wollten die Grünen laut Gritschneder vielmehr erreichen, „dass Holzkirchen lebenswert bleibt“.

Die Initiative mehrerer deutscher Städte – darunter Augsburg, Ulm und Freiburg – fordert mehr Entscheidungsbefugnisse für die Kommunen selbst, wenn es um die Ausweisung von Tempolimits auf ihrem innerörtlichen Hauptverkehrsstraßennetz geht. Auch die Kreisstadt Miesbach ist Teil der Bewegung, der sich bundesweit bisher 165 Kommunen angeschlossen haben und die sich stark macht für mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit durch geringeres Tempo. Bislang seien die Kommunen oft machtlos und müssten hinnehmen, was übergeordnete Behörden sagen, führte Gritschneder aus.

Initiative fordert Entscheidungsspielraum für Kommunen

Eva-Maria Schmitz von der Standortförderung im Rathaus ergänzte, dass es nur an kritischen Stellen möglich sei, Tempo 30 einzurichten. Mit dem Beitritt zu der Initiative könnte man künftig mehr Möglichkeiten bekommen. Kosten seien damit nicht verbunden, so Schmitz. Auch Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) kann der Initiative einiges abgewinnen. Er erwartete sich leichteren Zugang zu Fördermöglichkeiten. Zudem bekräftigte er den Wunsch nach mehr Einflussmöglichkeiten für die Gemeinde: „Mir wäre es recht, wenn wir nicht nur Dinge hinnehmen müssten“, sagte Schmid mit Blick auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen.

Michael Wohlschläger (CSU) hingegen fand den Grünen-Antrag „populistisch“, man müsse nicht überall dabei sein. Sein Fraktionskollege Albert Kraml sagte, der Antrag sei gut für Deutschland und den Rest der Welt, bezweifelte aber, dass das auch für Holzkirchen gelte. Hubert Müller (FWG) verwies darauf, dass auf der Münchner Straße die erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h im Durchschnitt ohnehin nicht erreicht werde. Man dürfe sich zudem nicht nur um 16 Prozent Radfahrer kümmern, sondern auch um die 47 Prozent Autofahrer, so Müller.

Lockt Tempo 30 im Ort mehr Durchgangsverkehr auf die Umgehung?

Zustimmung signalisierten indes Katrin Simmel und Elisabeth Dasch (beide SPD). Robert Wiechmann (Grüne) betonte, dass die Initiative lediglich Freiheit für die Kommunen verlange. Bürgermeister Schmid erklärte, die Teilnahme an der Initiative, die er als „Lobbyorganisation des Städtetags“ bezeichnete, tue nicht weh. Zudem habe er ohnehin die Idee, in der Münchner Straße vom McDonald’s-Kreisel bis zum Marktplatz eine Tempo-30-Zone zu errichten, so Schmid im Gespräch. Das könnte den Durchgangsverkehr verstärkt auf die Umgehung locken.

Ob die Mitgliedschaft bei der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ dabei hilft, wird sich zeigen. Bei fünf Gegenstimmen nahm der Gemeinderat den Antrag der Grünen-Fraktion an.

Andreas Wolkenstein