Terrain Energy sucht privaten Bohrplatz

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Die Terrain Energy will in Holzkirchen nach Gas bohren (Symbolbild). © IMAGO/Jose Bula Urrutia

Das bergrechtliche Verfahren zur Förderung von Gas aus Holzkirchner Untergrund schreitet voran. Die Terrain Energy GmbH ist zuversichtlich, die Erlaubnis zeitnah zu bekommen. Bohren kann sie damit aber noch nicht.

Holzkirchen – Marcus Endres hat ein dickes Fell. Erst vor Kurzem haben Klima-Kleber am Sitz der Terrain Energy Germany GmbH in München-Sendling protestiert – die Firma, die Endres leitet, will in Bayern fossile Brennstoffe erschließen, so lange noch nicht ausreichend erneuerbare Energien verfügbar sind. „Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass das bei vielen Menschen Bedenken hervorruft“, sagt Endres. Da aber die Energiewende nicht von heute auf morgen realisierbar sei, müsse für eine Übergangszeit weiter Öl und Gas verfügbar sein. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs sei eine lokale Gasversorgung von Vorteil.

Doch in den Kommunen, auf die sich der Claim „Mühlleite“ erstreckt, stößt Endres nicht gerade auf Sympathie: Wie berichtet, lehnen Holzkirchen und seine Nachbargemeinden eine Gasbohrung strikt ab. Holzkirchen fürchtet nicht zuletzt Schäden an der Geothermie. Obendrein, so erklärte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) in der Bürgerversammlung, hafte Terrain Energy aufgrund des britischen Gesellschaftsrechts nicht für mögliche Schäden.

Dazu sagt Endres auf Nachfrage: „Das entspricht nicht den Tatsachen. Wir haben den Antrag auf Erlaubnis als deutsche GmbH gestellt und unterliegen somit komplett deutschem Recht.“ Terrain Energy Germany GmbH ist eine Tochter des britischen Unternehmens Evoterra Limited, das sich im Besitz von Fonds befindet, die von der Investmentgesellschaft Calculus Capital verwaltet werden. Evoterra fördert Erdgas und Öl und vermarktet Strom aus Windenergie.

Zur Haftungsfrage erklärt Jürgen Marks, Sprecher des Bayerischen Wirtschaftsministeriums: „Für Schäden durch den Bohrbetrieb, zum Beispiel Schäden an der Oberfläche oder an Anlagen, haften der Betreiber der Gasförderung – falls dies nicht Terrain Energy ist – und der Rechtsinhaber der Konzession (Terrain Energy) gemeinsam.“ Das Wirtschaftsministerium bearbeitet derzeit Terrain Energys Antrag auf die sogenannte gewerbliche Aufsuchungserlaubnis.

Noch unklar ist, wann das Verfahren abgeschlossen ist. „Derzeit werden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet, und in nächster Zeit weitere Gespräche mit dem Unternehmen geführt“, so Marks. „In Abhängigkeit von den Ergebnissen sind gegebenenfalls zusätzliche Gutachten im Hinblick auf die Sicherheit der Geothermieanlage notwendig.“ Hierüber seien noch vertiefte Gespräche, insbesondere mit dem Antragsteller, zu führen.

Endres ist zuversichtlich, die Konzession bald zu bekommen: „Wir rechnen jeden Monat damit. Wir hätten nicht fünf Millionen britische Pfund investiert, wären wir nicht optimistisch, die Voraussetzungen zu erfüllen.“

Erteilt das Wirtschaftsministerium die Aufsuchungserlaubnis, kann sich Terrain Energy beim Bergamt Südbayern um die Bohrgenehmigung bemühen. Laut Marks ist diese zu erteilen unter der Voraussetzung, dass sicherheitsrelevante Vorschriften eingehalten werden. Dazu zählen auch die spätere Verfüllung und Renaturierung der Bohrung. Mögliche Ausschlusskriterien seien schädliche Folgen für benachbarte Anlagen, Grundwasser-, Natur- und Denkmalschutz.

Stimmt das Bergamt zu, bleibt der Gemeinde Holzkirchen theoretisch nur der Klageweg, um sich gegen die Bohrung zu wehren. Praktisch hat sie aber noch ein Ass im Ärmel: Viele mögliche Bohrgrundstücke gehören ihr. Das weiß auch Endres: „Wir wollen deshalb mit der Gemeinde im Gespräch bleiben, aber zugleich Privatgrundeigentümer adressieren, denn ohne Grundstück können wir nirgendwo bohren.“ Die ministerielle Erlaubnis biete dafür eine neue Diskussionsbasis. „Wir hoffen, damit die Bedenken von Grundbesitzern zerstreuen zu können.“

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.