Mehr Sicherheit durch Seitenstreifen? Gemeinde markiert Teststrecke für Radler

Von: Andreas Höger

Mehr Sicherheit sollen Randmarkierungen auf Radwegen vermitteln. Südlich von Holzkirchen startete die Marktgemeinde dazu einen Feldversuch. © tp

Machen zwei weiße Seitenstreifen einen Radweg sicherer? Die Marktgemeinde Holzkirchen markierte jetzt eine kleine Teststrecke und hofft auf Rückmeldungen vieler Radfahrer.

Holzkirchen – Die Teststrecke ist nur 25 Meter lang, umso mehr fällt sie auf: Ein Teilstück des Fuß- und Radwegs entlang der B 13 südlich von Holzkirchen hat jetzt weiße Randmarkierungen bekommen. Die Marktgemeinde will hier testen, ob die hellen Streifen das Radfahren angenehmer und sicherer machen.

„Wenn Geh- und Radwege wie hier nicht beleuchtet sind, erhöhen Randmarkierungen die Verkehrssicherheit“, sagt Tim Coldewey von der Standortförderung. Zudem können die Streifen helfen, den Weg besser zu erkennen, wenn bei Dämmerung oder Dunkelheit Auto-Scheinwerfer auf der benachbarten B 13 blenden.

Zuständig für den Geh- und Radweg ist zwar das Straßenbauamt Rosenheim, die Marktgemeinde bekam aber die Erlaubnis, auf eigene Kosten die Bestreifung zu testen. Weil dem gemeindlichen Bauhof das Spezialgerät fehlt, um geschwungene Streifen zu markieren, fiel die Wahl auf einen vergleichsweise geraden Streckenabschnitt auf Höhe des Umspannwerks. „Für die Bauhof-Kollegen war es nicht einfach, die Markierung händisch anzubringen“, berichtet Coldewey. Aus Kostengründen wurde laut Coldewey nur weiße Farbe verwendet, ohne reflektierende Wirkung.

Solche Markierungen auf Radwegen sind erst seit kurzem möglich. „Eine Novelle in der Straßenverkehrsordnung erlaubt es, diese Randmarkierungen auf Geh- und Radwegen außerorts einzusetzen“, weiß Coldewey,

Jetzt kommt es darauf an, wie die Radler die Streifen bewerten: Erzielen sie die gewünschte Wirkung? Wenn sich viele Nutzer dafür aussprechen, will das Rathaus prüfen, sich für eine durchgehende Markierung des Geh- und Radwegs bis Großhartpenning einzusetzen, dann mit aufzuklebenden, reflektierenden Streifen. Bei der Finanzierung sieht Coldewey das Straßenbauamt gefordert. Ihre Meinung zum Feldversuch können Radler der Standortförderung im Rathaus via E-Mail mitteilen an mobilitaet@holzkirchen.de. „Wir hoffen auf viele Rückmeldungen“, sagt Coldewey.

Die Markierungs-Teststrecke ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem die Marktgemeinde die Umsetzung ihres vor einem Jahr beschlossenen Radverkehrskonzepts starten will. Der Gemeinderat folgte einstimmig einer entsprechenden Empfehlung des Orts- und Verkehrsplanungsausschusses.

Vier weitere Projekte hatte die Verwaltung zusammen mit dem „Runden Tisch Rad“ vorgeschlagen. Um den Anteil des Radverkehrs zu steigern, soll die Roggersdorfer Straße durchgehend auf Tempo 30 beschränkt und der Heidenweg mit Solarleuchten ausgestattet werden. Geplant ist außerdem, schnelles Autofahren auf der Linie Haidstraße/St.-Josef-Straße/Marxbauerstraße baulich einzudämmen und einen neuen Radweg entlang der Gleise von der Rosenheimer Straße zur Eschenstraße zu ziehen.

